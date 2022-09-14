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  4. ''Üst düzey bir aktris!'' Aylarca hamile taklidi yapıp arkadaşının karnından bebeğini çaldı

''Üst düzey bir aktris!'' Aylarca hamile taklidi yapıp arkadaşının karnından bebeğini çaldı

14.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki Taylor Parker, aylarca hamilelik numarası yaptıktan sonra, arkadaşı Regan Simmons-Hancock ve doğmamış çocuğu Braxlynn Sage'i New Boston, Teksas'ta öldürmekle ve bebeği kendi bebeğiymiş gibi göstermek için arkadaşının bebeğini vücudundan kesip çıkarmakla suçlandı. Suçlu bulunursa, Parker'ın ölüm cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

''Üst düzey bir aktris!'' Aylarca hamile taklidi yapıp arkadaşının karnından bebeğini çaldı

Parker tam 10 ay boyunca hamile gibi davrandı. Hatta hamile gibi görünmek için internetten bir takım elbise sipariş ettiği bildirildi. Parker'ın bir süredir taşıyıcı bir anne için 100.000 dolar ödemeyi teklif ettiği de iddia edilmişti. Bölge Savcı Yardımcısı Kelley Crisp, Parker'ı "üst düzey bir aktris" olarak nitelendirdi.

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UMUTSUZDU

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Savcı Krisp, Parker'ın, erkek arkadaşına bir çocuk vermek için "umutsuz" olduğunu, ancak gebe kalamadığı için Ekim 2020'de 21 yaşındaki arkadaşına saldırdığını söyledi. Parker, o zamanki erkek arkadaşı Wade Griffin'e Simmons-Hancock'un öldüğü gün kendisinin doğum yapacağını söylediği bildirildi. Her şey planlıydı ve Griffin, çocuklarının doğumu için o gün öğle yemeği saatinde Parker ile hastanede buluşacaktı.

PLASENTAYI PANTOLONUNA KOYDU

Savcılar kurbanı 100'den fazla kez bıçakladıktan sonra Parker'ın doğmamış bebeği bir neşter kullanarak genç kadının rahminden çıkardığını iddia etti. Bildirildiğine göre, ölen çocuğu kendisi doğurmuş gibi görünmesi için plasentayı pantolonuna bile koymuştu.

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DAVA SÜRÜYOR

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Şüpheli, Pazartesi günkü duruşmasında bebeğin ölümüyle bağlantılı olarak ölümle sonuçlanan cinayet ve adam kaçırma suçlamalarını reddetti. Parker'ın davası devam ediyor ancak suçlu bulunursa ölüm cezasına çarptırılabilir.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet hamilelik
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