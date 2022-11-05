Vajina Müzesi'nden gündem olan paylaşım! ''Madem ki paylaşmakta özgürüz...''

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte yaptığı değişiklikler son zamanlarda sosyal medyada gündemde. Musk'ın son iddiası ise Twitter'ı daha özgür bir platform haline getireceği oldu. Hatta Musk, ''Kuş artık özgür'' yazdığı tweetiyle bunu tasdikledi bile.

DÜNYADA BİR İLK

Bunun üzerine harekete geçen ve en çok gündem olan profil ise, kadın cinsel organıyla ilgili tabuları yıkmak için 2019'da dünyada bir ilk olarak kurulan dijital müze Vajina Müzesi'nin Twitter hesabı oldu.

'Madem artık her şeyi paylaşmamıza müsaade var, o zaman biz de VULVAlarımızı paylaşacağız' diyerek tweet atan müzenin gönderisi hızla viral oldu. Birçok kullanıcı bu gönderiyi tiye alarak sayısız yorumda bulundu.

HIZLA GÜNDEM OLDU

Kendi vajinasına benzeyenin hangisi olduğunu bulmaya çalışanlardan, No Nut November seks diyetinin bu gönderi yüzünden bozulduğunu iddia edenlere kadar sayısız insan gönderiyle ilgili ilginç tweetler paylaştı.

