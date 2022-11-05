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Vajina Müzesi'nden gündem olan paylaşım! ''Madem ki paylaşmakta özgürüz...''

05.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından yapacağını iddia ettiği değişikliklerle gündemden düşmedi. Musk'ın siteyi daha özgür hale getireceğini iddia etmesinin ardından bazı kullanıcılar sınırların ne olacağı konusunda meraktaydı. Bu özgürlükten faydalanan ve gönderisiyle dikkat çeken bir profil de Vajian Müzesi oldu.

Vajina Müzesi'nden gündem olan paylaşım! ''Madem ki paylaşmakta özgürüz...''

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte yaptığı değişiklikler son zamanlarda sosyal medyada gündemde. Musk'ın son iddiası ise Twitter'ı daha özgür bir platform haline getireceği oldu. Hatta Musk, ''Kuş artık özgür'' yazdığı tweetiyle bunu tasdikledi bile.

DÜNYADA BİR İLK

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Bunun üzerine harekete geçen ve en çok gündem olan profil ise, kadın cinsel organıyla ilgili tabuları yıkmak için 2019'da dünyada bir ilk olarak kurulan dijital müze Vajina Müzesi'nin Twitter hesabı oldu.

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'Madem artık her şeyi paylaşmamıza müsaade var, o zaman biz de VULVAlarımızı paylaşacağız' diyerek tweet atan müzenin gönderisi hızla viral oldu. Birçok kullanıcı bu gönderiyi tiye alarak sayısız yorumda bulundu.

HIZLA GÜNDEM OLDU

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Kendi vajinasına benzeyenin hangisi olduğunu bulmaya çalışanlardan, No Nut November seks diyetinin bu gönderi yüzünden bozulduğunu iddia edenlere kadar sayısız insan gönderiyle ilgili ilginç tweetler paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Vajina Vulva

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