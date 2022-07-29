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Vajinanın temel işlevini açıkladı! Sosyal medyada heyecan yarattı

29.07.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın hastalıklarında uzmanlaşmış, kendini “vajinakolog” olarak tanımlayan Dr. Teresa Irwin, yakın zamanda sosyal medya sayfasında paylaştığı tartışmalı kliple 567.300 kez görüntülendi. Artık yayında olmayan bu viral videoda Irwin, izleyicilerden bir kadının vajinasının birincil işlevini tahmin etmelerini isterken, buna verdiği yanıtla herkesi şoke etti.

Vajinanın temel işlevini açıkladı! Sosyal medyada heyecan yarattı

Teksaslı bir kadın hastalıkları doktoru olan Teresa Irwin, paylaştığı bir sosyal medya gönderisinde takipçilerine vajinanın birincil işlevinin ne olduğunu sordu. Birçok insan ilk akla gelen cevapları verdi ancak cevabın bunlar olmadığını söyleyen Irwin kendi cevabıyla herkesi şaşırttı.

BEBEK SAHİBİ OLMAK DEDİLER

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Çoğu insanın vajinanın ana işlevinin “bebek sahibi olmak” olduğuna inandığını söyleyen Irwin, "Evet, vajina bebek sahibi olma amacına hizmet eder, ancak sezaryen olarak da bilinen abdominal bir kesi ile de bebek sahibi olabiliriz" diye açıkladı.

KENDİ CEVABINI AÇIKLADI

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Aldığı bir başka cevabın da adet görmek olduğunu söyleyen doktor ''Ama birincil işlev bu değil – birincil işlev nedir?'' diyerek tiye aldı. Daha sonra da "Seks!" diyerek doğru olduğunun düşündüğü cevabı açıkladı.

NEDENİNİ ANLATTI

Irwin daha sonra cinselliğin neden vajinanın birincil işlevi olduğunu açıkladı. ''Bir kez menopoza girdikten sonra artık adet göremezsiniz ve bebek sahibi olamazsınız. Ancak seks yapmaya devam edebilirsiniz.'' diyerek cevabını açıklayan Irwin, paylaşımıyla birçok takipçisini şaşırttı ve heyecanlandırdı.

Dr. Irwin, vajinal sağlık hakkında sık sık videolar paylaştığı TikTok'ta 80.000'den fazla takipçisi ile büyük ilgi çekiyor.


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tiktok
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