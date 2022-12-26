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Vajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çekti...Farkında bile değildi

26.12.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melanie Galeaz isimli genç bir kadın, TikTok'ta anlattığı hikaye ile viral oldu. Küçükken bir geyik kenesi tarafından ısırıldıktan sonra bu yolla bulaşan Lyme hastalığının tüm semptomlarını gösteren genç kadın, yaşadığı şeyi bununla ilişkilendirdi. Lise yıllarında da bu durumla ilişkilendirdiği sağlık sorunları yaşadı. Ancak doktora gittiğinde öğrendikleri onu da doktorları da şaşkına çevirdi.

Vajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çekti...Farkında bile değildi

Melanie kene ısırığı için doktora gittiğinde doktor ona belli başlı ilaçlar verdi. Genç kadın ilaçlarını kullanmaya devam etti ancak yine de şikayetlerinin jinekolojik kısımlarında bir ilerleme yoktu. 2 yıl sonra aynı dertlerden muzdarip olunca, Melanie tekrar doktorun yolunu tuttu. Ancak keşfettikleri şey akıl alır cinsten değildi.

TAMPONDU

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Melanie'nin hastalığının sebebi kene ısırığı değil, iki yıl önce çıkarmayı unuttuğu bir tampondu. Genç kadını muayene eden doktorlar, rahim ağzının altında yatay olarak konumlanmış bir tampon olduğunu söylediler. Muhtemelen yaşadığı tüm sıkıntılar da bu tamponun içinde parçalanmaya başlaması ve enfeksiyon yaratması ile başlamıştı.

UYARIDA BULUNDU

Onu dışarı çıkarmak oldukça zor ve acı verici olsa da bunu başardılar. Genç kadın daha sonra sağlığına kavuştu ama hikayesini paylaşarak başka kadınları da toksik şok sendromuna karşı uyarmak istedi.

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