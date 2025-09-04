Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

Erzincan'da yaşanan duygu dolu anlar sosyal medyada gündem oldu. Vali Hamza Aydoğdu'yu durduran Kübra öğretmen hukuk kazanan bir öğrencisi için Vali'den yardım istedi. Vali Aydoğdu bu anlara kayıtsız kalamadı. Yaşananlar karşısında iki tarafın da gözyaşları sel oldu.

Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı
Ufuk Dağ

Erzincan'da öğretmenlik yapan Kübra Aydın, öğrencisinin yaşadığı zorluklar nedeniyle Vali Hamza Aydoğdu'dan yardım istedi. Vali Aydoğdu öğrencinin bilgilerini aldıktan sonra cep telefonuyla öğrenciyi aradı. Yaşanan duygusal dakikaların ardından hem Vali Aydoğdu ağladı hem de öğrencisi için yardım isteyen Kübra öğretmen...

Vali yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali yi ağlattı hem kendi ağladı 1

VALİ'Yİ DURDURUP YARDIM İSTEDİ

Vali Aydoğdu, Ordu Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına gelen öğretmen Kübra Aydın'dan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencisinin babasının yoğun bakımda olduğunu ve bu nedenle burs arayışında olduklarını öğrendi. Öğretmenin bu samimi ve duygu dolu çağrısı üzerine Vali Aydoğdu hemen harekete geçti.

Vali yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali yi ağlattı hem kendi ağladı 2

HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Bu karşılaşma sonucunda hem öğretmen hem de Vali Aydoğdu'nun çabalarıyla öğrencinin burs sorunu çözüldü. Vali Aydoğdu, hemen cep telefonundan öğrenciyi arayarak babasının sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletti. Ardından, öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için burs ve öğrenim yardımı konularında her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Vali yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali yi ağlattı hem kendi ağladı 3

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Vali'yle öğrencinin konuşmasının ardından Kübra Öğretmen gözyaşlarına hakim olamayarak, 'Allah razı olsun' dedi. Vali de gözyaşlarını tutamayarak, 'Öğretmenim niye ağlıyorsun? Beni de ağlatıyorsun' dedi. Yaşanan duygu dolu dakikalar sosyal medyada kendine geniş yer buldu.

Vali yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali yi ağlattı hem kendi ağladı 4

Vali daha sonra öğretmenin Valilikte misafir edilmesini ve bir başarı belgesi verilmesini istedi. Taraflar konuşmasını 'iyi ki varsınız' sözleriyle bitirdi.

Vali yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali yi ağlattı hem kendi ağladı 5

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Semeru Yanardağı'nda 2 patlama! Küller 500 metre yükseldiSemeru Yanardağı'nda 2 patlama! Küller 500 metre yükseldi
Mutfaklardaki nostaljik hazineler altın değerinde: Yer sofrası sinileri antikacıların gözdesi Oldu!Mutfaklardaki nostaljik hazineler altın değerinde: Yer sofrası sinileri antikacıların gözdesi Oldu!

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Vali Erzincan burs Hamza Aydoğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın lüks villası satışa çıktı

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın lüks villası satışa çıktı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Venedik'in sembolü olarak biliniyordu Çinli çıktı!

Venedik'in sembolü olarak biliniyordu Çinli çıktı!

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.