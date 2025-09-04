Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

Erzincan'da öğretmenlik yapan Kübra Aydın, öğrencisinin yaşadığı zorluklar nedeniyle Vali Hamza Aydoğdu'dan yardım istedi. Vali Aydoğdu öğrencinin bilgilerini aldıktan sonra cep telefonuyla öğrenciyi aradı. Yaşanan duygusal dakikaların ardından hem Vali Aydoğdu ağladı hem de öğrencisi için yardım isteyen Kübra öğretmen...

VALİ'Yİ DURDURUP YARDIM İSTEDİ

Vali Aydoğdu, Ordu Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına gelen öğretmen Kübra Aydın'dan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencisinin babasının yoğun bakımda olduğunu ve bu nedenle burs arayışında olduklarını öğrendi. Öğretmenin bu samimi ve duygu dolu çağrısı üzerine Vali Aydoğdu hemen harekete geçti.

HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Bu karşılaşma sonucunda hem öğretmen hem de Vali Aydoğdu'nun çabalarıyla öğrencinin burs sorunu çözüldü. Vali Aydoğdu, hemen cep telefonundan öğrenciyi arayarak babasının sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletti. Ardından, öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için burs ve öğrenim yardımı konularında her türlü desteği vereceklerini belirtti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Vali'yle öğrencinin konuşmasının ardından Kübra Öğretmen gözyaşlarına hakim olamayarak, 'Allah razı olsun' dedi. Vali de gözyaşlarını tutamayarak, 'Öğretmenim niye ağlıyorsun? Beni de ağlatıyorsun' dedi. Yaşanan duygu dolu dakikalar sosyal medyada kendine geniş yer buldu.

Vali daha sonra öğretmenin Valilikte misafir edilmesini ve bir başarı belgesi verilmesini istedi. Taraflar konuşmasını 'iyi ki varsınız' sözleriyle bitirdi.