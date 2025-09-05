Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak

Son dakika haber: İstanbul Valiliği, okulların pazartesi günü 10.00'da başlayacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Okulun ilk gününde trafikteki muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için eğitim 10 ila 15 saatleri arasında yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek." ifadelerinde bulundu.