EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak

Son dakika haber: İstanbul Valiliği, okulların pazartesi günü 10.00'da başlayacağını duyurdu. Trafikteki aksaklıkların önüne geçebilmek için alınan karar göre eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak
Doğukan Akbayır

Son dakika haber: İstanbul Valiliği, okulların pazartesi günü 10.00'da başlayacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Okulun ilk gününde trafikteki muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için eğitim 10 ila 15 saatleri arasında yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak 1

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek." ifadelerinde bulundu.

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel okul zammında yeni dönemÖzel okul zammında yeni dönem
12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
Anahtar Kelimeler:
okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Özel: "Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek"

Özel: "Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek"

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak

Valilik duyurdu! Pazartesi günü eğitim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında olacak

Özel okul zammında yeni dönem

Özel okul zammında yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.