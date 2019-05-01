Valve Index VR başlığı resmi olarak tanıtıldı

Tanıtıma göre, cihazın çift 1440 x 1600 çözünürlüklü RGB LCD'leri, OLED'den %50 daha fazla alt piksel gösteriyor. Bu da OLED'e kıyasla 3 kat daha iyi doluluk oranıyla "ekran kapısı" (screen door) etkisini azaltıyor. Ayrıca cihaz, geriye dönük 90 Hz uyumluluğuna sahip 120 Hz modu ve deneysel 144 Hz moduna da sahip.

Valve Index'in ekranlarında 0,330 - 0,530 ms arasında azaltılmış aydınlatma süresi bulunuyor. Bu özellik sayesinde ayaktayken kafanızı hareket ettirdiğinizde bile görsellerin netliği bozulmuyor.

Valve Index'in ayarlanabilir IPD (göz bebekleri arasındaki mesafe) ve göz ferahlığı (lensle göz arasındaki mesafe), yüzünüz için görüş alanını optimize etmeyi vaat ediyor. Cihaz, standart kullanıcılar için HTC Vive'a kıyasla 20° daha fazla görüş alanına sahip demek bu.

Gelelim işin ses boyutuna. Tanıtıma göre daha doğal bir ses tecrübesi için tasarlanan Valve Index'in hoparlörleri kulaklara dokunmuyor ve bu sayede ses, kulağın ve kafanın dışındaki geometri ile etkileşime giriyor. Böylece sesler, kafanızın içinden gelmek yerine çevrenizden geliyormuş gibi oluyor.