Vampir efsanesi gerçeğe dönüştü! Kişide kan içme isteği uyandıran korkunç bir hastalık: Porfiria

Kandaki hemoglobinin oluşumuna katkıda bulunan hemlerin biyosentezini etkileyen porfiria hastalığı vampir söyleminin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Bu hastalık kişilerde güneş ışığına karşı duyarlılık yaratmakla birlikte bazı durumlarda da kan içme isteğine neden oluyor. Porfiria hastalığının bazı belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

Hastalar güneş ışığına maruz kaldığında derilerinde kaşıntı, döküntü ve su toplama olur

Çok nadir durumlarda damaklar çekilerek dişleri olduğundan büyük gösterir

Porfiria hastalığında dışkı, sindirilmemiş kan rengine benzer mor bir hal alır

Işık duyarlılığının fazla olduğu durumlarda kişi kulak ve burnunu yitirebilir

Kişide kan içme isteği ortaya çıkabilir

Öte yandan kişi psikolojik olarak kötü etkilendiği için saldırgan agresif olabilir

Şiddetli karın ağrısı yaşanabilir

TANISI NASIL KONULUR?

Porfiria hastalığının tam tanısı için hastanın idrarının 24 saat boyunca bir odada bekletilmesi gerekir. İdrar ışık almayan bir ortamda saklanır ve renk değişimi gözlemlenir. Genetik bir hastalık olan Porfiria’nın tedavisi henüz bulunamadı. Ancak bu konuda büyük gelişmeler kaydedildi. Hastalara, ilaç tedavisi uygulanıyor. Amerikan Porfiria Derneği ise bu hastalığa dünyada sadece birkaç yüz insanda rastlandığını belirtiyor.



