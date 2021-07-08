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Vampir efsanesi gerçeğe dönüştü! Kişide kan içme isteği uyandıran korkunç bir hastalık: Porfiria

08.07.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kişin yakından takip ettiği vampir efsaneleri binlerce kitap, dizi ve filme konu oldu. Kont Drakula’dan başlayarak Twilight (Alacakaranlık) serisine kadar uzanan vampir hikayelerinin temelinin porfiria hastalığına dayandığını biliyor muydunuz? Oldukça nadir görülen bu hastalıkta deri güneşe karşı aşırı derecede hassas oluyor. Güneşle en ufak bir temas bile deride yanmaya ve acıya sebep olabiliyor.

Vampir efsanesi gerçeğe dönüştü! Kişide kan içme isteği uyandıran korkunç bir hastalık: Porfiria

Kandaki hemoglobinin oluşumuna katkıda bulunan hemlerin biyosentezini etkileyen porfiria hastalığı vampir söyleminin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Bu hastalık kişilerde güneş ışığına karşı duyarlılık yaratmakla birlikte bazı durumlarda da kan içme isteğine neden oluyor. Porfiria hastalığının bazı belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Hastalar güneş ışığına maruz kaldığında derilerinde kaşıntı, döküntü ve su toplama olur
  • Çok nadir durumlarda damaklar çekilerek dişleri olduğundan büyük gösterir
  • Porfiria hastalığında dışkı, sindirilmemiş kan rengine benzer mor bir hal alır
  • Işık duyarlılığının fazla olduğu durumlarda kişi kulak ve burnunu yitirebilir
  • Kişide kan içme isteği ortaya çıkabilir
  • Öte yandan kişi psikolojik olarak kötü etkilendiği için saldırgan agresif olabilir
  • Şiddetli karın ağrısı yaşanabilir

TANISI NASIL KONULUR?

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Porfiria hastalığının tam tanısı için hastanın idrarının 24 saat boyunca bir odada bekletilmesi gerekir. İdrar ışık almayan bir ortamda saklanır ve renk değişimi gözlemlenir. Genetik bir hastalık olan Porfiria’nın tedavisi henüz bulunamadı. Ancak bu konuda büyük gelişmeler kaydedildi. Hastalara, ilaç tedavisi uygulanıyor. Amerikan Porfiria Derneği ise bu hastalığa dünyada sadece birkaç yüz insanda rastlandığını belirtiyor.

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