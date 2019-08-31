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Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşü

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YAŞAM  | 31.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

Van’da bir grup aktivist tarafından Van Gölü’nün tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Çarpanak Adası’na su altı yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen yürüyüşün yapıldığı Çarpanak Adası'na yüzerek ulaşan ekip 'Van Gölü Kirlenmesin, temiz kalsın' pankartı açtı.

Van'ın merkez Tuşba İlçesi Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından Van Gölü'nün doğal ve tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası’na giden antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldı. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası’na gelen dalgıç ve yüzücüler bir kilometrelik antik yol üzerinden Çarpanak Adası’na kadar yüzdü. Geçiş sırasında ekiplere bir tekne de eşlik etti.

‘VAN GÖLÜ KİRLENMESİN TEMİZ KALSIN’ PANKARTI AÇILDI

Adaya yüzerek ulaşan ekip daha sonra 'Van Gölü Kirlenmesin, temiz kalsın' pankartı açtı. Burada açıklama yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da Van Gölü'nün önemine dikkat çekerek, "Van Gölü'nde bulunan 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'ndayız. Burası kıyıya 1 kilometre uzaklıktadır. Çarpanak Adası'nda bir kilisede bulunuyor. Bizler de bu adayı korumak ve güzelleştirmek için etkinlik düzenledik. Bu eserleri korumak hepimizin görevidir. Van Gölü'nü kirletmeyelim" diye konuştu.

ÇARPANAK ADASI TURİZME KAZANDIRILSIN

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise Çarpanak Adası'na antik yoldan sualtı ve su üstü yüzücülerle birlikte ulaştıklarını belirterek, "Biz bu antik yola vurgu yapmak istedik. Bu adanın tarihi bir geçmişi var. Bu adalarımızın diğer adalar gibi özellikle Akdamar Adamız gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık. Adada yaklaşık 700-800 yıllık bir geçmişi olan bir manastır var. Bu manastırın da Akdamar Adası’ndaki gibi turizme kazandırılmasını istiyoruz. Hem dalgıçlarımızla hem de yüzücü aktivistlerimizle birlikte yüzdük. Antik yolumuzu da izledik. Yüzerken antik yolda çok farklı şeylerle de karşılaştık. Mutluyuz karaya vardık. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliğe katılanlar da bu etkinliğin önemine dikkat çekerek, Van Gölü'nün korunmasının, tarihi ve doğal güzelliklerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe gelenlere Van Balığı ikram edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Çarpanak Adası

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