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Van’da 9 organizatör tutuklandı

14.11.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7 - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 9 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kaçakçılığı

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