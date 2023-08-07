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  4. Var mısın Yok musun ile tanınan Tony Tezer son hali ile gündem oldu! Gören şaştı kaldı

Var mısın Yok musun ile tanınan Tony Tezer son hali ile gündem oldu! Gören şaştı kaldı

07.08.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın bir döneme damga vuran 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmasıyla tanınan Tony Tezer Tezulaştıran son hali ile gündem oldu. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Yalan Dünya'nın bir bölümünde konuk oyuncu olarak da yer alan Tony Tezer Tezulaştıran'ın değişimi görenleri şaşırttı.

2007 - 2010 yılları arasında izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Var mısın Yok musun' ön plana çıkan birçok yarışmacının ekran önünde kariyer yapmasını sağladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği programda Nursel Ergin, Hakan Hatipoğlu, Hanzade Durmuş, Merve Oflaz, Furkan Dede ve Mevlüt Acaroğlu gibi tanınan bir diğer kişi de Tony Tezer Tezulaştıran oldu.

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VAR MISIN YOK MUSUN İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Yarışma sayesinde popüler olan birçok kişinin son hali zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

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'Var mısın Yok Musun' yarışmasında kusursuz yabancı dili ile adından söz ettiren Tony Tezer Tezulaştıran bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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BİR DÖNEME DAMGA VURAN YARIŞMACIDAN KASLI PAYLAŞIM

Vücut geliştirme ile ilgilenen başarılı isim, Tayland'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Tezer'in sosyal medya hesabını ziyaret eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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TONY TEZER'İN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Var mısın Yok musun ile tanınan Tony Tezer Tezulaştıran'ın son hali ve yaşına rağmen yaptığı kaslı vücut görenlerin ağzını açık bıraktı.

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İşte Tony Tezer'in şaşırtan değişimi:

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı var mısın yok musun nursel

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