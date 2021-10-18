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Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

18.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var mısın Yok musun programında, Acun Ilıcalı'nın telefonla teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' diye seslendiği ismin kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Bir döneme damga vuran Var mısın Yok musun yarışmasında, Acun Ilıcalı'nın 'Hamdi Bey' diye hitap ettiği kişinin, Acun Firarda programında da Acun Ilıcalı ile birlikte yer aldığı ortaya çıktı. Ilıcalı'nın Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği isim meğer aynı kişiymiş... Hamdi bey ve Feridun olarak akıllarda kalan gizemli isim ise Birol Doğan...

Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

BİROL DOĞAN'IN HAYAT HİKAYESİ

Birol Doğan'ın yaşı, memleketi ve hayatına dair pek bir bilgi bulunmuyor. Acun Ilıcalı'nın iş ve özel hayatında sağ kolu olarak bilinen Birol Doğan, 'Var mısın Yok musun?' programında telefonla para teklifi veren 'Hamdi Bey' olarak tanındı.

Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Ayrıca Birol Doğan, Var mısın Yok musun'dan önce de Acun Ilıcalı'nın 'Acun Firarda' programında, 'Feridun' diye seslendiği kişiydi...

Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı
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