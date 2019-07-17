Varis tedavisinde uygulanan köpükle püskürtme yöntemi nasıl bir yöntemdir? Avantajları nelerdir?

Ciddi bir damar hastalığı olan varis, zamanında önlem alınamaması durumunda hayati sonuçlar da doğurabiliyor. Pek çok tekniğin geliştirildiği varis tedavilerine ABD'de geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılmaya başlanan ‘köpükle püskürtme' yöntemi kolay ve lokal anestezi ile uygulanabilen, genel ya da rejyonel anestezi gerektirmeyen bir yöntemdir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, varis sorunlarının geçiştirildiğini ve hastaların buna yeterince ilgi göstermediğini ifade ederek, ”Varis bir damar hastalığı olup, kanı akciğer ve kalbe taşıyan toplardamarların ilerletici bir şekilde genişlemesidir. Genç yaşlarda görülmeye başlayan varis sorunları 20 - 35 yaş arası yaş grubunda yüzde 30, 55 - 65 arası yaş grubunda ise yüzde 50 oranlarında görülür. Kadınların yanı sıra erkeklerin de yaşadığı bir sorundur. Hastaların büyük bir kısmı varisi önemsemezler ancak ilerleyen yıllarla birlikte kendini gösteren şiddetli ağrılar sonucu hekime başvurular. Varis ve Venöz yetersizlik hastalığının tedavisinin gecikmesi durumunda ise hastalığın yan etkileri görülebilir. Bunlar ayak ve bacaklarda şiddetli ağrılar, akıntılı ve kokulu geçmeyen açık yaralar olabildiği gibi nadir durumlarda da akciğere pıhtı kaçması sonucu ani ölümlere neden olabilir. Varis ve Venöz Yetersizliğin teşhisi damar sistemi muayenesi sonrasında yapılan Dopplerultrason ve gerektiğinde venografi adı verilen radyolojik tetkikler ile konur. Yapılan tetkikler sonucunda hastalığın ilerleme derecesine göre Venöz basıncını düşüren ilaçlar, varis çorabı, skleroterapy (iğne tedavisi) ve gerektiğinde varis ameliyatının uygulanması ile bu hastalığın tedavisi mümkündür. Bu tedaviler için en konforlu yöntemlerden biri olarak buhar tedavisini uyguluyorduk. Ancak son yıllarda Amerika'da geliştirilen bizim de ülkemizde kullandığımız Clarivein - köpükle püskürtme tekniği de konforlu tedaviler arasında yerini aldı” dedi.

'UYGULAMASI KOLAY, HASTA HEMEN SOSYAL YAŞANTISINA DÖNEBİLİYOR' Köpükle püskürtme yönteminin uygulanmasına değinen Kalko,”Varis çok sık görülen bir damar hastalığı ve henüz kesin bir tedavisi bulunabilmiş değil. Bundan dolayı pek çok yöntem geliştiriliyor. Ancak bu yöntemler arasında varisi tamamen sonlandıracak bir yöntem söz konusu değil. Çünkü varis hastalığı nüks edebilen bir hastalıktır. Bundan dolayı varis tedavilerini seçerken ya da varis hakkında araştırma yaparken nüks oranı en düşük ve konforlu tedavilerin üzerinde durmak gerekir. Biz tedavilerde açık ameliyatları çok özel durumlar haricinde tercih etmiyoruz. Hem uygulaması zor, hem nüks oranı yüksek, hem de hastanın sosyal yaşantısına dönme süresi uzun. Beyaz yakalı çok fazla insan var ve onların en büyük sorunu zaman sınırlaması. İnsanlar artık ameliyatlardan ya da uygulamalardan hemen sonra ayağa kalkmak istiyorlar haklı olarak. Lazer ve radyofrekans yöntemleri çıktıklarında çok ses getirmişlerdi. Çok yüksek enerjili sistemler oldukları için kontrolü ve güvenliği daha az bu sistemlerin. Varis tedavilerinde Tümesan anestezi dediğimiz yöntemle uygulamanın neden olabileceği yanıkları önlemek için bir çeşit soğuk serum uyguluyoruz. Bu uygulama özellikle lazer ve radyofrekansta çok gerekli aksi halde çok ciddi yanıklara neden olabilir. Aynı yöntemi lazer kadar derine olmasa da buhar tedavisinde de uyguluyoruz, fakat Buhar tedavisi diğer yöntemlere nazaran yan etkisi çok daha az bir yöntem. Köpükle Püskürtme Yönteminde ise Tümesan anesteziye gerek kalmıyor. Özellikle bizim yüzeyel damar dediğimiz ayağın iç bileğinden kasığa kadar giden uygulamalarda biz bu tür uygulamaları çok rahat yapabiliyoruz ama ayağın dış tarafından diz çukuruna dökülen varislerde ve iç varislerde gerek lazer gerek buhar tedavisi, gerek radyofrekans maalesef sinir hasarları yapabiliyor. O bölgede sinir damara çok yakın geçiyor ve damar biraz daha yüzey olduğu için hasarlar, uyuşmalar ya da hastalarda sıkıntılar olabiliyor. Bu durumda Köpükle Püskürtme Yöntemi çok avantaj sağlıyor” şekline konuştu.