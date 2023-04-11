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Varmak eş anlamlısı nedir? Varmak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı anlamı ifade eden ancak yazılış ve okunuşu birbirinden farklı kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Eş anlamlı sözcükler ifade ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler cümlede herhangi bir değişiklik ve bozukluğa neden olmaz. Etkili bir iletişim için Türkçede yer alan kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlı kelimelerini bilmek önemlidir.

Varmak eş anlamlısı nedir? Varmak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe tarih boyunca pek çok dilden de etkilenerek içerisinde barındırdığı sözcükleri genişletmiştir. Bu yüzden oldukça zengin bir kelime ağına sahip olan bir dildir. Günümüzde sosyal ve profesyonel hayatta kişinin kendisini doğru bir şekilde ifade etmesi oldukça önem taşır. Bu yüzden konuşma ve yazılı dilinin doğru kullanımına önem verilir. Kelime açısından oldukça çeşitliliğe sahip olan Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlı bir karşılığı bulunur. Bu yüzden birçok kişi kelime anlamları ve eş anlamlı karşılıkları konusunda kafa karışıklığı yaşar. Varmak kelimesi de bu kelimelerden biridir.

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Varmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

“Varmak” kelimesi genellikle halk arasında kullanımı yaygın, günlük hayatta kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan kılavuzlara göre varmak eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Eş anlamlısı olan kelimenin yerine kullanıldığında herhangi bir anlam kaybına neden olmaz. Eş anlamlı kelimelerin yazılışları farklı ifade ettikleri anlam ise aynıdır. Varmanın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Çıkmak
  • Dayamak
  • Dayanmak
  • Erişmek
  • Gelmek
  • Gitmek
  • İnmek
  • Kavuşmak
  • Muvasalat etmek
  • Tutmak
  • Ulaşmak
  • Vasıl olmak
  • Yetişmek
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Varmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varmak kelimesi pek çok durum için kullanılabilir. Varmak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Akşam vakti arkadaşımla işten yorgun adımlarla çıktık.
  • Haberi duyan herkes evrakları alıp bankaya dayanıyor.
  • Boyu kısa olduğu için anca ikinci kata erişebiliyor.
  • İşten gelmiş yorgun argın, bırak da dinlensin.
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