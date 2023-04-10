Dertli eş anlamlısı nedir? Dertli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde farklı dillerden gelen birçok kelime vardır. Bu kelimeler zaman içinde bazı ekler alarak farklı türlerde ve anlamlarda yeni kelimeler oluşturabilirler. Dert kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Aldığı –lı, -li eki ile sıfata dönüşerek dertli haline gelmiştir. Elem kelimesi dert kelimesinin eş anlamlısıdır. Dert kelimesi aldığı ek ile sıfat haline gelmiş ve "dertli"’ye dönüşmüştür. Dertli eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler aynı zamanda bu kelimenin tanımı olarak da kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu resmi internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük’te dertli kelimesi için “derdi olan” tanımını yapmıştır.

Dertli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sıfat türünde olan dertli kelimesinin eş anlamı olarak şu kelimeler cümle içinde dertli kelimesi yerine kullanılabilmektedir Dertlinin eş anlamlısı olan kelimeler:

Yaralı

Yanık

Dertlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelime birden fazla anlamı ile kullanılabildiği için o kelimeyi pekiştirmenin ve hangi anlamı ile kullanıldığını anlamanın en iyi yolu cümle içinde kullanmaktır. Dertli kelimesi ya da dertlinin eş anlamlısı olan kelimelerin kullanıldığı örnek cümlelerle hangi anlamı ile kullanıldığı anlaşılabilir.