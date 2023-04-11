Varsıl eş anlamlısı nedir? Varsılın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilir ve cümlenin anlamında herhangi bir bozulma olmaz. Kelimelerin eş anlamlı olup olmadığı herhangi bir cümle içerisinde oluşturduğu anlamdan belli olur. Bir kelimenin birden fazla eş anlamı da olabilir. Eş anlamlı kelimeler çoğunlukla öğrenciler ve dil bilgisine ilgi duyanlar tarafından sıklıkla merak edilir. İletişimin farklı kelime kullanımlarıyla da güzelleşmesine olanak sağlar. Bazı kelimeler eski Türkçeden gelerek, günümüzde daha yaygın kullanım şekillerine sahiptir. Çoğunlukla bu kelimeler halk arasında belirli durumlarda sıklıkla kullanılsa da herkes tarafından bilinmeyebilir. Kullanımı çok yaygın olmayan bu kelimelerden biri de varsıl kelimesidir.

Varsıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçedeki kelimelerin anlamları, eş anlamları, zıt anlamları ve imla kuralları Türk Dil Kurumu tarafından belirlenir. TDK tarafından belirlenen anlama göre ise varsıl kelimesi malı mülkü fazla olan, varlıklı ve zengin kişi anlamına gelir. Tanımının zengin olarak yapıldığı varsıl kelimesinin kökeni ise Eski Türkçedir. Varsıl kelimesi, herkes tarafından bilinen ve sıkça kullanılan bir sözcük değildir. Varsıl kelimesinin yerine daha çok zengin kelimesi kullanılır. Varsıl kelimesinin eş anlamı "zengin" sözcüğüdür. Eski Türkçeden gelen bu tür kelimelerin, günümüzde daha modern olan eş anlamlısı kullanılmaktadır. Varlıklı kelimesi de varsılın eş anlamlısı olan zengin kelimesinin yerine sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır.

Varsılın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçeden gelen varsıl eş anlamlısı zengin olarak kullanılan bir sözcüktür. Günümüzde zengin kelimesinin kullanımı daha yaygındır. Yoksul kelimesinin aksine varsıl, varlıklı ve zengin kelimeleri kullanılır. Örnek cümleler şu şekildedir: