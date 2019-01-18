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Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntüleri nasıl yayıldı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cinayet yeri fotoğraflarının sosyal medyaya yayılması sebebiyle açığa alınan polislerin yargılandığı davaya devam edildi. Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntüleri nasıl yayıldı?

Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntüleri nasıl yayıldı?

Oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin açığa alınan bir polisin de arasında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K, eşi sanık Sibel K. ile katıldı. Sanık Didem Ç'nin ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı.

Duruşmada beyanı sorulan sanık Didem Ç, gece saat 2.00-3.00 sıralarında davanın sanıklarından Yakup'un, Whatsapp'tan kendisine görüntülü bir mesaj gönderdiğini ve görüntüler çok net olmadığı için mesajı anlayamadığını belirterek, şunları söyledi:

İNTERNETE GİRDİĞİMDE HABER YAYILMIŞTI

"Sorduğumda, görüntünün Vatan Şaşmaz'a ait olduğunu söyledi. Yakup, uzaktan akrabamız ve arkadaşımız oluyor. Bu videonun haber niteliği taşıdığını düşünerek ihbar hatlarıyla paylaşmak istedim. Bir haber ajansı, 'Böyle bir video varsa bize gönderin, kimseye göndermeyin, bize gönderirseniz size ücret vereceğiz' dedi. Ücret istemedim. İnternete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı. Nereden, nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bana göndermeden önce video başka kişilere gönderilmiş. Bir gazeteci de beni arayıp hesap numaramı istedi. Böyle bir videoyu satan kişi olarak haber yapmak istediler benimle ilgili."

Sanıklardan Faruk K. de, 20 senelik polis memuru olduğunu belirterek, "Adli soruşturma geçiriyorum. Buradan alacağım olumsuz bir karar mesleğimi etkileyecek" diye konuştu.

AA

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