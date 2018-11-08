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Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeninin görüntüsünü yayanlar hakim karşısına çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in olay yeri görüntülerini çekip paylaştığı iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan polis memuru F.K., ile eşi S.K., hakim karşısına çıktı. Mahkeme hakimi, görüntüleri çekip eşine gönderen polis memuru Faruk K.,'ya, “Her cinayeti eşine gönderiyor musun? Arşiv mi yapıyorsunuz?“ diye sordu. Sanık polis memuru ise, sürekli telefonda kendisini arayan eşine meşgul olduğunu göstermek için görüntüyü attığını öne sürdü.

Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeninin görüntüsünü yayanlar hakim karşısına çıktı!

Oyuncu Vatan Şaşmaz, 28 Ağustos 2017’de Beşiktaş’ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülmüştü. Şaşmaz’ı öldürdükten sonra Aker de aynı silahla intihar etmişti. Olayın ardından Şaşmaz ve Aker’in otel odasındaki ceset görüntüleri basında çıkmıştı. Soruşturma başlatan savcılık, görüntülerin olay yerinde bulunan polis memuru Faruk K., tarafından kayda alındığını belirledi. Savcılığın iddianamesine göre, açığa alınan F.K., video kaydını Whatsapp grubundan eşi Sibel K.’ya gönderdi. Sibel K., da görüntüyü aile üyelerinin bulunduğu Whatsapp grubunda paylaştı. Sibel K.’nın erkek kardeşi Yakup Y., de video kaydını kız arkadaşı Didem Ç.’ye gönderdi. Didem Ç.’nin ise görüntüyü bazı basın kuruluşlarına para karşılığında satmaya çalıştığı iddia edildi.

“GÖRÜNTÜLERİ MEŞGUL OLDUĞUMU GÖSTERMEK İÇİN ATTIM”

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K. ile eşi sanık Sibel K. hazır bulundu. Sanıklar Didem Ç., ile Yakup Y.’yi avukatları temsil etti. Faruk K., olay tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığını belirterek, “Olay yerine gittiğimizde güvenlikler ve sağlıkçılar oradaydı. İlçe müdürümüz Caner Bey’e bilgi aktarmak için kısa bir görüntü çektim. Bu tür olaylarda genelde böyle yaparız. Görüntüyü müdüre Watsapptan atacakken, alttan eşim arayıp duruyordu. O arada görüntüyü eşime atmak durumunda kaldım. Yani meşgul olduğumu gösterir gibi bir durum oldu” dedi.

“HER CİNAYETİ EŞİNE GÖNDERİYOR MUSUN”

Bunun üzerine mahkeme hakimi, “Her cinayeti eşine gönderiyor musun? Arşiv mi yapıyorsunuz?” diye sordu. Faruk K., ise, “O gün bir basiretsizlik oldu. Görüntüyü atarken Vatan Şaşmaz olduğunu bilmiyordum, yerde yüzüstü yatıyordu. Şaşmaz’ın sırtında mermi girişlerini görünce olayda üçüncü bir şahıs olabileceğini düşündüğüm için çektim. Cinayet bürodaki arkadaşlara ekip göndermeleri için gönderdim. Ne bir basın mensubunu ne de sanıklardan Didem Ç.’yi tanımam. Olay yerini muhafaza altına alıp görevimi yapıp çıktım. Benden 5 dakika sonra Caner müdür geldi. Görüntüyü ona atmama gerek kalmadı” diye konuştu. Görüntülerin basına sızdırıldığını arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen Faruk K., “Görüntüleri eşimin aile grubuna yolladığını bilmiyordum. Ben bu olaydan bir menfaat temin etmedim, görevimi kötüye kullanmadım. Üzgünüm, gerçekten bir suç işleme kastım yoktu” ifadelerini kullandı.

MAHKEME HAKİMİ “KOLEKSİYON MU YAPIYORSUNUZ?”

Sanık Faruk K.’nı. eşi tutuksuz sanık Sibel K., ise ifadesinde eşinin normal şartlarda her gün kendisini birkaç kez aradığını ancak olay günü hiç aramadığını söyledi. Daha önce İstanbul’daki patlama gibi olaylarda, eşi kıl payı kurtulduğu için kendisini merak ettiğini anlatan Sibel K., bu yüzden defalarca eşini ısrarla aradığını anlattı. Duruşma hakimi, “Koleksiyon mu yapıyorsunuz?” diye sorunca Sibel K., “Eşim görüntüyü attıktan sonra, bir süre sonra ölenin kimliği tespit edilmiş. Eşim bana bunu da yazdı. Kardeşlerimle bir grubumuz vardı. Kız kardeşim Vatan şaşmaz ölmüş diye yazınca, ‘Evet, görüntüsü de var’ yazıp gruba görüntüyü attım. Ticari amaçlı değil, olayın şokuyla videoyu gönderdim. Kendisi çok sevdiğimiz biriydi, popüler bir insandı. Hiçbir şekilde art niyetim yoktu” diye konuştu.

POLİS MEMURUNUN EŞİ “SUÇLU BENİM”
Eşinin bir suçu olmadığını öne süren Sibel K., “Suçlu benim. 1,5 yıldır mağduruz. Kirada oturuyoruz. Bir ceza verecekseniz bana verin” dedi. Duruşma diğer sanıkların ifadelerinin alınması üzerine ertelendi.

POLİS MEMURUNUN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, polis memuru Faruk K. hakkında “Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek”, “Ses veya görüntülerin kayda alınması” ve “Görevi kötüye kullanmak” suçlarından hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar hapis talep ediliyor. Polis memurunun eşi Sibel K., kayınbiraderi Yakup Y., ve Didem Ç.’nin de “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri isteniyor.


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vatan şaşmaz olay yeri görüntüsü polis dava

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyi olmuş her buldugunuzu cekip her yere göndermemeyi öğrenirsiniz
verin 2 yıl aklı başına gelsin bidah selfi bile çekemesin
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