Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı! Dağıstanlı İsmet Paşa'yı rehin mi alıyor?

Vatanım Sensin'in yeni bölümünde, İsmet Paşa'nın Dağıstanlı'nın çiftliğinde kalma sebebi merak konusu olur.

Tevfik, bu konunun üstüne giderek hakikati öğrenme peşindedir. Mehmet, idam edilmek üzere Yunanların esiri olmuştur. Hilal, Mehmet'i kurtarabilmek için Leon ile telaşlı bir konuşma içerisine girer. Leon, elinden bir şeyler gelmeyeceğini söylese de; Hilal, arkadaşını kurtarmak ister. Mehmet, idam edilmekten kurtarılabilecek mi? Yıldız, Yakup'un vücudundaki yarayı görmesiyle şüphelenmeye başlar. Evlerinin önüne kadar gelen Yunan askerleri, Yakup'un gizli vazifiesinden dolayı tutuklayacaklar mı? Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 11 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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