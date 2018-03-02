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Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Cevdet kurşuna mı dizilecek?

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 02.03.2018 21:42 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle 8 Mart Perşembe ekrana gelecek olan Vatanım Sensin'de İsmet Paşa ile görüştüğü ortaya çıkan Cevdet tutuklanarak işkence görüyor. General Filippos ise Cevdet'e infaz emrinin verildiğini açıklıyor. Yunan askerleri tarafından kurşuna dizilmek için meydana götürülen Cevdet kurtulabilecek mi?

Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Cevdet kurşuna mı dizilecek?

İsmet Paşa ile görüştüğü ortaya çıkan Cevdet, Yunan askerleri tarafından yakalanır. Gerçekleri söylemesi için işkenceye maruz bırakılan Cevdet, daha fazla dayanamaz ve sonunda İsmet Paşa ile görüştüğünü itiraf eder. Bu itiraf karşısında şaşkına dönen Filippos, Cevdet için infaz kararı çıktığını açıklar.

Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanında Cevdet için infaz kararı veriliyor. Yunan askerleri tarafından yakalanan Cevdet için işler gittikçe kötüye gitmektedir. İşkencelere maruz kalan Cevdet, İsmet Bey ile görüşmeye gittiğini açıkça söyler. Duydukları karşısında hayal kırıklığına uğrayan Filippos, infaz emri verildiğini söyleyen ilk kişi olur. Bu itiraf Cevdet'in sonu mu oluyor? Cevdet, bu infazdan kurtulmayı başaracak mı?

Cevdet, kurşuna dizilmekten kurtulabilecek mi? Leon, babasının ölümündeki büyük gerçeği öğrenecek mi? Cevdet'in annesi Hasibe, hayatının sonuna mı geliyor?

Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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