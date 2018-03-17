Vatanım Sensin 49. bölüm fragmanı! Filippos Hilal'i öldürme planı yapıyor!

Vatanım Sensin'in 22 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 49. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde, Filippos, hedefine Hilal'i almış ve artık ondan kurtulmak amacı içerisine girer. Bu vazife için görevlendirdiği asker, yetimhaneye giderek planını uygulamaya başlar.

İzmir'de yapılacak seçimi engellemek için kirli eller, Türkleri korkutma amacıyla kapılarına uyarı mesajı asar. Bu mesajlar karşısında korkan türkler oylamada geri adım atmak üzeredir. Fakat Cevdet'in yeni dostu Mehmet Akif, halk ile buluşarak onlar çok anlamlı bir konuşma gerçekleştirecektir.

Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 22 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!