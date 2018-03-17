MAGAZİN

Vatanım Sensin 49. bölüm fragmanı! Filippos Hilal'i öldürme planı yapıyor!

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 17.03.2018 00:11 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yunan generel Filippos, hedefine Hilal'i alıyor ve ortadan kaldırmak için plan yapıyor. Vatanım Sensin yeni bölümde Mehmet Akif Ersoy ise İzmir halkına verilen korkuyu engellemek için çok anlamlı bir konuşma gerçekleşiyor!

Vatanım Sensin 49. bölüm fragmanı! Filippos Hilal'i öldürme planı yapıyor!

Vatanım Sensin'in 22 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 49. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde, Filippos, hedefine Hilal'i almış ve artık ondan kurtulmak amacı içerisine girer. Bu vazife için görevlendirdiği asker, yetimhaneye giderek planını uygulamaya başlar.

İzmir'de yapılacak seçimi engellemek için kirli eller, Türkleri korkutma amacıyla kapılarına uyarı mesajı asar. Bu mesajlar karşısında korkan türkler oylamada geri adım atmak üzeredir. Fakat Cevdet'in yeni dostu Mehmet Akif, halk ile buluşarak onlar çok anlamlı bir konuşma gerçekleştirecektir.

Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 22 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vatanım sensin vatanım sensin 49. bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatanım Sensin dizisinin 48. bölüm 2. fragmanı! Mehmet Akif Ersoy ve Cevdet'in gizli buluşması

Vatanım Sensin dizisinin 48. bölüm 2. fragmanı! Mehmet Akif Ersoy ve Cevdet'in gizli buluşması

Vatanım Sensin dizisine yeni oyuncu

Vatanım Sensin dizisine yeni oyuncu

Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı! 'Ben Kuvayı Milliye mensubu Miralay Cevdet'

Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı! 'Ben Kuvayı Milliye mensubu Miralay Cevdet'

Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Cevdet kurşuna mı dizilecek?

Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Cevdet kurşuna mı dizilecek?

Vatanım Sensin 46. bölüm fragmanı! Cevdet'in büyük sırrı ortaya çıktı

Vatanım Sensin 46. bölüm fragmanı! Cevdet'in büyük sırrı ortaya çıktı

Vatanım Sensin'de Mustafa Kemal'e suikast yapmak isteyen Dağıstanlı öldü

Vatanım Sensin'de Mustafa Kemal'e suikast yapmak isteyen Dağıstanlı öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.