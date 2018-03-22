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Vatanım Sensin'in Efsun'u Merve Dizdar nişanlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin' dizisinde 'Efsun' karakterine hayat veren Merve Dizdar oyuncu Gürhan Altundaşar ile nişanlandı.

Vatanım Sensin'in Efsun'u Merve Dizdar nişanlandı

Oyuncu Merve Dizdar uzun süredir aşk yaşadığı Gürhan Altundaşar ile aile arasında gerçekleşen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Nişan töreninden özel kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Dizdar, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Muazzam bir duygu muazzam bir anı... Yolların en değerlisi... Yeni başlangıçların en güzeli, yolumuz daima aşk sevgi saygı ve mutlulukla dolu olsun. Seni çok seviyorum nişanlım...

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Merve Dizdar, başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Ergenç'in paylaştığı 'Vatanım Sensin' dizisinde 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

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