Russell Crowe eleştirileri kaldıramadı! Yapılan yorumu topa tuttu

Gladyatör filmiyle dünya çapında üne kavuşan usta aktör Russel Crowe, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumları da hiç kaçırmıyor.

Twitter’da bir kullanıcı aktörün başrolünü üstlendiği 2003 yapımı ülkemizde Dünyanın Uzak Ucu adıyla gösterilen Master and Commander: The Far Side of the World filmiyle ilgili bir yorumda bulundu.

Müzisyen Ian McNabb geçtiğimiz günlerde Master and Commander: The Far Side of the World filmini Twitter'da sıkıcı olmakla eleştirdi. Russell Crowe bu yoruma karşı çıkarak filmini savundu. Müzisyen Ian McNabb, Russell Crowe’un oyunculuğunu beğenip övse de, Dünyanı Uzak Ucu filmini uykusuzluğa bir çözüm olarak öneriyor ve filmin acı verici derecede yavaş olduğunu öne sürüyor.

That’s the problem with kids these days.

No focus.



Peter Weirs film is brilliant. An exacting, detail oriented, epic tale of fidelity to Empire & service, regardless of the cost.

Incredible cinematography by Russell Boyd & a majestic soundtrack.

Definitely an adults movie. https://t.co/22yjNtQRbg — Russell Crowe (@russellcrowe) January 17, 2021

Russell Crowe, bu yorumu “Bugünlerde çocukların sorunu bu. Odak yok” diye yanıtladı. Aktör aynı zamanda filmin bir "yetişkin filmi" olduğunu ve yetenekli yönetmen Peter Weir ve görüntü yönetmeni Russell Boyd'un ürettiği destansı bir hikâye olduğunu söyleyerek, müzisyenin yaptığı yorumu kabul etmedi.