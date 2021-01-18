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Russell Crowe eleştirileri kaldıramadı! Yapılan yorumu topa tuttu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Russell Crowe eleştirileri kaldıramadı! Yapılan yorumu topa tuttu

Russell Crowe başrolünü üstlendiği Master and Commander: The Far Side of the World filmiyle ilgili Twitter’dan yapılan bir eleştiriye kayıtsız kalamadı.

Gladyatör filmiyle dünya çapında üne kavuşan usta aktör Russel Crowe, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumları da hiç kaçırmıyor.

Twitter’da bir kullanıcı aktörün başrolünü üstlendiği 2003 yapımı ülkemizde Dünyanın Uzak Ucu adıyla gösterilen Master and Commander: The Far Side of the World filmiyle ilgili bir yorumda bulundu.

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Müzisyen Ian McNabb geçtiğimiz günlerde Master and Commander: The Far Side of the World filmini Twitter'da sıkıcı olmakla eleştirdi. Russell Crowe bu yoruma karşı çıkarak filmini savundu. Müzisyen Ian McNabb, Russell Crowe’un oyunculuğunu beğenip övse de, Dünyanı Uzak Ucu filmini uykusuzluğa bir çözüm olarak öneriyor ve filmin acı verici derecede yavaş olduğunu öne sürüyor.

Russell Crowe, bu yorumu “Bugünlerde çocukların sorunu bu. Odak yok” diye yanıtladı. Aktör aynı zamanda filmin bir "yetişkin filmi" olduğunu ve yetenekli yönetmen Peter Weir ve görüntü yönetmeni Russell Boyd'un ürettiği destansı bir hikâye olduğunu söyleyerek, müzisyenin yaptığı yorumu kabul etmedi.

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