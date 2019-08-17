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Ve Hercai'den beklenen haber geldi!

DİZİ HABERLERİ  | 17.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Hercai'nin yeni sezon çekimleri için dizinin oyuncuları Mardin'de bir araya geldi.

Ve Hercai'den beklenen haber geldi!

Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrollerinde yer aldığı 'Hercai' geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. atv'de ekrana gelen dizi büyük ses getirmiş ve 'Hercai' reytinglerde zirveye yerleşmişti. Bu durum oyuncuları da fazlasıyla etkilemiş ve Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in hayran sayısı her geçen gün artmıştı.

2. SEZON NE ZAMAN?

'Hercai'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı için merak konusu olmuştu. Dizinin sevenleri gelecek sezonu dört gözle bekliyordu. Ve 'Hercai'den beklenen haber geldi. Dizi oyuncuları çekimlerin yapıldığı Mardin'de toplanmaya başladı. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Gönül karakterine hayat veren Oya Unustası’nın Mardin Havalimanı’ndaki fotoğrafını paylaşarak ve “Hoş geldin canım” notunu yazdı.

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'Hercai'nin yeni bölümleri Eylül ayında atv ekranlarında olacak.


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