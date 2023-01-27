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Veda Mektubu ne zaman başlayacak, hangi gün? Veda Mektubu konusu ve oyuncuları! İlk tanıtım geldi

27.01.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu'ndan ilk tanıtım geldi. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde yer aldığı dizinin fragmanı büyük ilgiyle izlendi. Peki, Veda Mektubu ne zaman başlayacak, hangi gün? Veda Mektubu konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Veda Mektubu ne zaman başlayacak, hangi gün? Veda Mektubu konusu ve oyuncuları! İlk tanıtım geldi

Veda Mektubu dizisi için geri sayım başladı. Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubundan ilk tanıtım geldi. İlk fragmanıyla büyük beğeni toplayan diziye dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, Veda Mektubu ne zaman başlayacak, hangi gün? Veda Mektubu konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

VEDA MEKTUBU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Veda Mektubu dizinin ilk tanıtımı geldi. Dizinin ilk fragmanında
'yakında' ifadesi yer aldı.

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VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Bir mektup yıllar önce Alanur ve Ziya’nın ayrılmasına neden olur. Aşıkları birbirinden koparan zaman bu kez, çocukları üzerinden onları karşı karşıya getirir. Geçmişi geri almak mümkün mü? Geçmişin kırgınlıkları silinir mi? Gurur, aşkın en büyük düşmanı derler, peki ya kırık bir kalbin öfkesi? gibi pek çok soruyu sorgulatacak dizinin ilk tanıtımı atmosferi, iddialı kostümleri ve anlatım diliyle büyük beğeni topladı.

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VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory’nin senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

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