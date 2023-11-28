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Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan itiraf: Parayı duyunca senaryoyu bile okumamış!

28.11.2023 23:18 | Son Güncelleme:
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Son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan ünlü isim yıllar önce oynadığı diziye dair itirafıyla şaşırttı.

Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolü ile ünü yakalayan Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi dizilerle başarılı işlere imza attı. Berfu Yenenler'in yeni programı 'Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra gelen 'para' itirafı sosyal medyada gündem oldu.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak dizisi bittikten sonra bir diziden "Ne aldıysan 10 katını vereceğim" teklifi aldığını ve parayı duyunca da senaryoyu bile okumadığını itiraf etti.

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Yeşilçay, o itirafını "Asmalı Konak dizisi bittikten sonra bana bir para verdiler... Adam dedi ki '10 katı para veriyorum'. Ya olabilir mi böyle bir şey? Hiç senaryoya falan bakmadım tabii. Bak şimdi gittim şeye, görgüsüzlüğe bak! Ay sefam olsun! Arabacıya gittim, 'En pahalısı hangisi?' dedim. İki tane araba gösterdi, bir tanesini aldım." sözleriyle ifade etti.

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Bunun üzerine Berfu Yenenler, "İlk bölüm maaşınla mı?" diye sorunca, Nurgül Yeşilçay da "Toptan para aldım, sen bilmezsin fakir!" diyerek bombayı patlattı. Programa konuk olan seyirciler kahkaya boğuldu.

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Ünlü isim bu teklifi yapan dizinin de Hande Ataizi ile beraber rol aldığı Melekler Adası dizisi olduğunu ifade etti.


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Nurgül Yeşilçay magazin ele karakteri
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