Veda Mektubu'nun Beste'si Hazar Motan tarzıyla dikkat çekti! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı

Kırgın Çiçekler'in Cemre'si Hazar Motan şimdilerde Selim Bayraktar ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı Veda Mektubu dizisinde Beste karakterine hayat veriyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile sık sık gündeme gelen Hazar Motan bu defa derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çekti.

Genç oyuncunun göğüs dekolteli pozlarına ise beğeni yağdı...

Hazar Motan13 Aralık 1990'da Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü'ne girdi.

Hazar Motan oyunculukla küçük yaşlarda tanıştı ve 1997 yılında vizyona giren Yanlış Saksının Çiçeği adlı sinema filminde çocuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı.

2004 yılında Damatlık Şapka adlı kısa filmde rol aldı ve bu kısa filmde Güllü rolünü canlandırdı.

2014 yılında yayınlanan Diğer Yarım adlı dizide de rol aldı.

Atv'nin reyting rekotmeni dizisi Kırgın Çiçekler'deki Cemre karakteri ile tanınır hale geldi.



