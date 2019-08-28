YEMEK

Vedat Milor'dan sosyal medyayı sallayan anket: Balığa limon sıkılır mı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Twitter'ın en renkli isimlerinden biri olan Vedat Milor, paylaşımlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı. Özellikle yemek üzerine yaptığı anketler yoğun ilgi görüyor. Milor, menemen anketinden sonra şimdi de balık konusunu ele aldı.

Vedat Milor'dan sosyal medyayı sallayan anket: Balığa limon sıkılır mı?

Vedat Milor, geçen yıl Twitter'dan "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" anketi gerçekleştirmişti. Ankete sosyal medyadan yoğun ilgi gösterilmişti. Gurme isim şimdi de balık konusunu masaya yatırdı ve takipçilerine sordu: Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?

Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Cevapları yorum olarak bekliyoruz.

Daha önce sosyal medya hesabı Twitter'dan menemen soğanlı mı yapılır soğansız mı yapılır anketiyle adeta infial etkisi yaratan Vedat Milor bu kez balığı ele aldı.

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