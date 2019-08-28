Vedat Milor'dan sosyal medyayı sallayan anket: Balığa limon sıkılır mı?

Vedat Milor, geçen yıl Twitter'dan "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" anketi gerçekleştirmişti. Ankete sosyal medyadan yoğun ilgi gösterilmişti. Gurme isim şimdi de balık konusunu masaya yatırdı ve takipçilerine sordu: Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?

Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru:



BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?



Yorumlarınızı da alta yazarsanız sevinirim. — Vedat Milor (@vedatmilor) 27 Ağustos 2019

Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Cevapları yorum olarak bekliyoruz.

Daha önce sosyal medya hesabı Twitter'dan menemen soğanlı mı yapılır soğansız mı yapılır anketiyle adeta infial etkisi yaratan Vedat Milor bu kez balığı ele aldı.



