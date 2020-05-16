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Vedat Milor'dan TFF Başkanı'na gönderme: Yan masalardakiler pozitif çıksa da yemeğe devam edeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 21:23 | Son Güncelleme

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözlerine gönderme yaparak, "Değerlendirmeye gittiğim restoranda yan masalardakiler pozitif çıksa da yemeğe devam edeceğim" dedi.

Vedat Milor'dan TFF Başkanı'na gönderme: Yan masalardakiler pozitif çıksa da yemeğe devam edeceğim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Bundesliga’da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Özdemir'in sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken bir paylaşımda Vedat Milor'dan geldi. Vedat Milor, "Değerlendirmeye gittiğim restoranda yan masalardakiler pozitif çıksa da yemeğe devam edeceğim" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TFF başkanina kim neden dur demiyor.bu şahıs kendisini her şeyin üzerinde bir makam olarak mi görüyor kendini neden seyirci kalınıyor??
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