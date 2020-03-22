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Vedat Milor'den 65 yaş kısıtlaması yorumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Vedat Milor koronavirüs salgını sonrası 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yorumladı. Milor paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Vedat Milor'den 65 yaş kısıtlaması yorumu!

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen dışarı çıkma sınırlamasını sosyal medya hesabından yorumladı.

64 yaşında olduğunu belirten Milor, "Gençliğimi doya doya yaşamak isterdim ama koronavirüs müsaade etmeyecek" paylaşımını yaptı.

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Çok sayıda kullanıcıdan yorum alan Milor yaptığı yeni paylaşımında ise "Yanlış anlayanlar olmuş. Hayır, kastettiğim Vedat Bey’den Vefat Bey’e dönüşmek değil. Kastettiğim şu; evet, dışarı çıkabilen kesimdenim ama yine de korona dışarı çıkmama müsaade etmeyecek, istediğim gibi doya doya yaşayamayacağım" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs salgını, vedat milor, 65 yaş sınırı,

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