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  4. Vedat Milor'e takipçisi 'Defol İsrail’e git Yahudi' deyince...

Vedat Milor'e takipçisi 'Defol İsrail’e git Yahudi' deyince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından kendisine gelen bir yanıta verdiği tepkiyle dikkat çekti. Vedat Milor'un yanıtı sosyal medyayı salladı.

Vedat Milor'e takipçisi 'Defol İsrail’e git Yahudi' deyince...

Vedat Milor, eğitimde eleştirel düşünceye yer veren ülkeler sıralamasını paylaştı. Listede Türkiye, 134. sıradaydı. Milor, bu listeyi paylaşıp, “Şaşırdınız mı?” yazdı. Milor’un bu paylaşımın bir sosyal medya troll’ü “Defol İsrail’e git Yahudi Vedat Milor” yazarak nefret suçu işledi.

milor

‘O ŞAHSI BULDUM!’

Milor’un cevabı ise oldukça çarpıcıydı. Söz konusu troll’ün mesajını paylaşan ünlü yemek eleştirmeni “Eleştirel düşünme ile ilgili listede alt sıralarda yer almamıza neden olan şahsı buldum. Vatandaşlıktan çıkarılırsa listede ciddi sıçrama yapabiliriz” dedi. Milor’un bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
vedat milor, Vedat Milor twitter,

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