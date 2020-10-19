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Vedat Milör’ün gençlik hali görenleri şoke etti!

19.10.2020 18:03 | Son Güncelleme:
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Vedat Milör’ün gençlik hali görenleri şoke etti!

NTV’de yayınlanan ‘Tadı Damağımda’ isimli programının sunuculuğunu yaparak hafızalara kazınan ünlü gurme Vedat Milör sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı. Yemek ve şarap eleştirmeni ünlü uzun saçlı ve bıyıklı imajı hayranlarını şoke etti. Sevenleri Vedat Milör’ü tanımakta zorlandı.

Türkiye’nin en çok bilinen gastronomi yazarları arasında yer alan Vedat Milör, yaptığı programlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü isim özellikle de gevrek-simit ve menemen üzerine yapılan yemek tartışmalarında ortaya attığı fikirlerle gündemi belirlemişti.

Menemenin soğanlı olacağını söylediğinde dışlandığını ifade eden Milör, "'Menemen soğanlı olur' deyince nasıl bir gecede bazı çevrelerden dışlandım? Önümde iki seçenek vardı. Ya soğansız olur deyip sadece kentsoylulardan oluşan 10bin kişilik bir hesabım olacaktı, ya da soğanlı diyerek 2 milyon takipçiye doğru yol alacaktım” ifadelerini kullanarak espirili yönünü ortaya çıkartmıştı. Ünlü gurme son olarak ise gençlik fotoğrafını paylaştı.

‘SAÇLARIM ŞU AN AYNI BOYDA'

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Ünlü gurme Vedat Milör, eşi Linda Milör ile gençlik yıllarına ait bir kareyi paylaştı. Ünlü isim gönderisine, “Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika’daki berberlere güvenmediğim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta” ifadelerini kullandı.

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