Vedat Milor yeni anketiyle yine ortalığı karıştırdı

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni anketle bir kez daha takipçilerinin fikrini sordu. Vedat Milor Twitter'da takipçilerine, "Uluslararası bir çorba yarışması olsa, tarhana mı yoksa mercimek ile mi katılırdınız?" diye sordu.

İlk olarak menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışmasına son vermek için sosyal medya hesabından anket başlatan Vedat Milor, bu tarz sorulardan oluşan anketleri bir gelenek haline getirdi.

Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan Vedat Milor, "Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz? Tarhana mı? Mercimek mi?" diye sordu.

Milor, "Ülke olarak zengin bir çorba çeşitliliğine sahibiz. TARHANA ve MERCİMEK çorbaları da bu zenginliğin en bilinen unsurlarından ikisi. Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz?" diye yazdı.

ANKETTE MERCİMEK ÇORBASI ÖNDE

Anket yeni başladı fakat Mercimek çorbası seçeneği önde gidiyor. Anketin yanı sıra ortaya eğlenceli yorumlar da çıktı.