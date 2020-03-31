Vedat Muriqi karantina günlerinde kendini oyuna kaptırdı

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evde sürdüren sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi, ''Kendimi bu sürece hazırladım. Hazırlamasam daha sıkıntı yaşacağımı düşünüyorum. Çok fazla dışarı çıkan biri değilim ama sıkıldığım zaman kendimi bir yerlere atan biriyim. Verilen direktiflere kurallara uyulması gerekiyor biz de ailece uymaya çalışıyoruz." dedi ve açıklamalarına devam etti. ''İNŞALLAH OĞLUM BÜYÜYÜNCE KADIKÖY'ÜN ATMOSFERİNİ YAŞAYACAK'' Vedat Muriqi, oğlunun kendisini daha önce koşu bandında görmediği için garipsediğini ifade ederek, ''Bizimki bu odaya adımını atmıyor. 3 ay son 2 yaşında olacak. İlk defa beni koşu bandında gördüğü için ağlayıp çığlık atıyor. Rize'de de aynı şey olmuştu maça geldiğinde çığlık atıp ağlamıştı ve eşim maçı izleyemeden gitmişti. İnşallah büyüyünce Kadıköy'ün atmosferini yaşatacağız ona da'' diye konuştu.

''HEPİMİZİN ZOR ZAMANLARDA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR'' Vefa Kampanyası ile ilgili de konuşan Vedat Muriqi, ''Hepimizin tabiri caizse elini zor durumlarda taşın altına koyması gerektiği düşünüyorum. Bizim gibi kulüplerin bu tarz kampanalara öncülük yapıp başkalarını davet etmesi güzel diye düşünüyorum. Bu kampanyadan bize kaptan Emre ağabey bahsetti. Ufak bir toplantı yaptık neler yapabiliriz diye. Bağış yapma kararı aldık ve kaptanımız bizi zorlamadı takımda yabancılar da var sonuçta. Herkesin destek olması çok güzel oldu. Bizim insanımız böyle yetişti, böyle gördü. Zor zamanda el uzatmada biriz diyebilirim. Bu tür dönemlerde herkes kendi bütçesinden ayırarak yardımlar yapıyor. O yüzden bu zor zamanlarda elimizi taşın altına koymamız insanlık adına boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. ''KOSOVA'DA ŞU AN OHAL VAR'' Kosova'daki koronavirüs önlemlerinden bahseden Vedat Muriqi, ailesinin de orada olduğunu ifade ederek, ''Görüşüyorum ailem hep orada. Kosova ile Karadağ hiç vaka görülmeyen 2 ülkeydi. Kosova da bunun yayılacağını tahmin ettiği için daha erkenden hava ve kara yollarını kapadı. Ülkede OHAL var zaten şuan sabah 6-12 arası ihtiyaç için ara veriliyor. Çok küresel bir durum. Şu ana kadar Kosova'da 106 tanı 1 vefat var diye biliyorum. Çok önlemler almasına rağmen bütün dünyayı sardığı için bize de yansıdı. Arkadaşlarımla da konuşuyorum işe gidiyorlardı. Şu an evlere kapalı olmak zor oluyor ama bu durumda arkadaşlarımla internetten oyun oynuyoruz'' dedi.

''EŞİM LİGLERİN ERTELENMESİNE ÇOK SEVİNDİ'' Eşinin salgından dolayı liglerin ertelenmesine çok sevindiğini ifade eden Vedat Muriqi, ''Evlendiğimizden bu yana hiç zaman geçiremiyoruz kamp, maç, idmana gidiyorsun diye dert yanıyordu. O yüzden onun tabiri caizse çok mutlu oldu. Beraber zaman geçiriyoruz. Çocuk uyuduktan sonra film izliyoruz, ona mutfakta yardımcı oluyorum. Daha önce idmandan geldiğimde yorgun oluyordum çocuğun işlerinde yardımcı olmaya çalışıyordum. Bu aralar ben de idmanlar evde olduğum için daha canlı hissediyorum kendimi ve bütün işlerde ona yardımcı oluyorum'' diye konuştu. ''BİR AN ÖNCE SAMANDIRA'YA GİDİP İDMAN VE MAÇ HAVASINA GİRMEK İSTİYORUM'' Bu süreçte en çok kimle konuştuğu ve en çok kimi ne neyi özlediği sorulan Vedat Muriqi, ''Annem ve ablamla 1 kere konuşuyorduk ama şu an 4 -5 kere ye çıktı. Takımdakilerle de görüntülü değil ama mesajlaştım. Serdar Aziz, Emre ağabey.. Bizimkiler görüntülü bir şey attıklarında onlara musallat oluyorum. Hepsi birbirinden kıymetli. İnsan ayırmayacağım ortamımız hep vardı. Birini söylersem olmaz. Şu an Samandıra'yı özledim diyebilirim. Bir an önce gidip idman ve maç havasına girmek istiyorum. En çok özlediğimi şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak. Eşimle bir yerde güzel bir yemek yemek.''