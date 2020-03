Vedat Muriqi karantina günlerinde kendini oyuna kaptırdı

Kosova'daki koronavirüs önlemlerinden bahseden Vedat Muriqi, ailesinin de orada olduğunu ifade ederek, ''Görüşüyorum ailem hep orada. Kosova ile Karadağ hiç vaka görülmeyen 2 ülkeydi. Kosova da bunun yayılacağını tahmin ettiği için daha erkenden hava ve kara yollarını kapadı. Ülkede OHAL var zaten şuan sabah 6-12 arası ihtiyaç için ara veriliyor. Çok küresel bir durum. Şu ana kadar Kosova'da 106 tanı 1 vefat var diye biliyorum. Çok önlemler almasına rağmen bütün dünyayı sardığı için bize de yansıdı. Arkadaşlarımla da konuşuyorum işe gidiyorlardı. Şu an evlere kapalı olmak zor oluyor ama bu durumda arkadaşlarımla internetten oyun oynuyoruz'' dedi.

''KOSOVA'DA ŞU AN OHAL VAR''

''EŞİM LİGLERİN ERTELENMESİNE ÇOK SEVİNDİ''

Eşinin salgından dolayı liglerin ertelenmesine çok sevindiğini ifade eden Vedat Muriqi, ''Evlendiğimizden bu yana hiç zaman geçiremiyoruz kamp, maç, idmana gidiyorsun diye dert yanıyordu. O yüzden onun tabiri caizse çok mutlu oldu. Beraber zaman geçiriyoruz. Çocuk uyuduktan sonra film izliyoruz, ona mutfakta yardımcı oluyorum. Daha önce idmandan geldiğimde yorgun oluyordum çocuğun işlerinde yardımcı olmaya çalışıyordum. Bu aralar ben de idmanlar evde olduğum için daha canlı hissediyorum kendimi ve bütün işlerde ona yardımcı oluyorum'' diye konuştu.

''BİR AN ÖNCE SAMANDIRA'YA GİDİP İDMAN VE MAÇ HAVASINA GİRMEK İSTİYORUM''

Bu süreçte en çok kimle konuştuğu ve en çok kimi ne neyi özlediği sorulan Vedat Muriqi, ''Annem ve ablamla 1 kere konuşuyorduk ama şu an 4 -5 kere ye çıktı. Takımdakilerle de görüntülü değil ama mesajlaştım. Serdar Aziz, Emre ağabey.. Bizimkiler görüntülü bir şey attıklarında onlara musallat oluyorum. Hepsi birbirinden kıymetli. İnsan ayırmayacağım ortamımız hep vardı. Birini söylersem olmaz. Şu an Samandıra'yı özledim diyebilirim. Bir an önce gidip idman ve maç havasına girmek istiyorum. En çok özlediğimi şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak. Eşimle bir yerde güzel bir yemek yemek.''