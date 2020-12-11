Vefatının 33. yılının anısına: Adile Naşit hakkında daha önce duymadığımız ilginç bilgiler!

Yeşilçam’ın dünya tatlısı annesi Adile Naşit’in filmlerini ve canlandırdığı karakterleri yakından biliyorsunuz. Peki hayatı hakkında fikriniz var mı? Ölümünün 33. yılında Adile Naşit’in hayatına hızlı bir giriş yapıyoruz... Ünlü sanatçının gerçek ismi Adela Özcan. Adile Naşit ismi sahne adı olarak karşımıza çıkıyor. Babası Komik-i Şehir Naşit olarak bilinen Naşit Özcan olan usta oyuncunun sahne adı babasından geliyor. Babasının vefatının sonrasında konservatuvara gitmeyi çok isteyen Adile Naşit, babasının tanıdıkları sayesinde Şehir Tiyatrosuna girdi. Adile Naşit sanatçı bir ailenin kızıdır. Babası gibi annesi de tiyatro sanatçı Amelya Hanım’dır. Anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum olan Adile Naşit’in adı annesinin özel isteğiyle Adela olarak konulmuştur. 'Sanatçı bir aileden geliyor' derken aslında yalnızca anne ve babasını kast etmemiştik. Adile Naşit’in dedesi Kemani Yorgo Efendi ve anneannesi de döneminin en ünlü kantoncuları arasında bulunan Küçük Verjin’dir. Adile Naşit’in abisi ise Selim Özcan’dır. Yeşilçam’ın sevilen oyuncuları arasında bulunan Selim Özcan kardeşinden farklı olarak kendi soy adını kullanmayı tercih etti.

Herkesin annesi ve anneannesi olan Adile Naşit, hayatını kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Ziya Keskiner ile birleştirmiştir. Evlendiklerinde Adile Naşit 20, Ziya Keskiner ise 40 yaşındaydı. Ziya Keskiner, Adile Naşit’ten 5 yıl önce hayata gözlerini yumarak aramızdan ayrıldı. 32 yıllık evlilikleri Ahmet adının verdikleri oğulları ile taçlandıran çift, zor günler geçirdi. İkilinin çocukları 15 yaşındayken vefat etti. Adile Naşit ne yazık ki hayatı boyunca hep evlat acısı çekti ve bir daha evlat sahibi olmadı. Adile Naşit ve Ziya Keskiner’in oğulları Ahmet kalbi delik olarak doğdu. O dönemde iyileşmesi için zor bir kalp ameliyatı olması gerekiyordu. Hatta çifte bu konuda Amerika’da uzman doktorlar tavsiye edildi. Çift ameliyat parasını bulmakta büyük zorluk yaşadı. Hatta tiyatrocu arkadaşları ameliyat parasını bulabilmek için oyunlarının paralarını biriktirdi ve gazetelerde yardım kampanyaları başlattı. Adile Naşit oğlu Ahmet’in ölüm haberini aldığında sahneye çıkmak üzereydi. Haberi aldıktan sonra sahneye çıkan ve herkesi güldürmeye devam eden Adile Naşit ne kadar usta bir oyuncu olduğunu bir kez daha ispat etti.

Adile Naşit’in doğum günü olan 12 Haziran usta oyuncunun oğlunun vefat haberini almasının bir gün sonrasına denk gelir. Bu nedenle Adile Naşit doğum gününü kutlamamayı tercih etti. Oğlunun cenazesine gelebilmek için uçağa binen Adile Naşit, bir daha uçağa binmemeyi ilke edindi. Evladının ölümünün ardından konuşan Adile Naşit yürek burkan şu sözleri söyledi: “Evet, daha büyüğünü yaşamadım. Biz ana, baba, çocuk değildik. Üç tane dosttuk. Güzel bir arkadaştık. Ölümüne hazırlamıştık biraz kendimizi. Açık kalp ameliyatıydı geçirdiği. Ve yaşayamadı. Ondan sonraki beş sene benim için inanılmaz acılarla dolu. Elbette Ziya Bey için de. İşte sonra kuş, köpek, bebek böyle oyuncaklara tutkun olduk. Balıklar yaşadı, köpek kör oldu, çiçekler büyüdü böyle gidiyor yaşamın geri kalan kısmı.” Eşi Ziya Keskiner’in vefat etmesi Adile Naşit’in adeta dünyasının yeniden yıkılmasına neden oldu. Yalnızlığa dayanamayan Adile Naşit, Cemal İnce ile gizlice evlendi. İkinci eşi Cemal İnce ise 2015 yılında vefat etti.