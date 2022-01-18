Vegan beslenme biçimini tercih edenler için: Muhlama tarifi

Güzel bir kahvaltının mutlulukla bağlantısı olduğu herkes tarafından bilinir. Hele de o kahvaltı sofrasında maharetli ellerden çıkmış mis gibi yöresel lezzetler varsa. Yanında fırından yeni çıkmış sıcacık ekmek ve tam demini almış bir bardak çaya kim hayır diyebilir ki? Karadeniz yöresinden kahvaltı sofralarına gelen muhlama, lezzetiyle deneyenleri kendine hayran bırakıyor. İçinde bolca hayvansal gıda bulunan muhlamayı vegan beslenen kişilere uygun hale getirmek için "Vegan muhlama olur mu?" sorusunu araştırdık. Evet bu mümkün! Nasıl mı? İşte vegan muhlama tarifi!

VEGAN MUHLAMA TARİFİ

MALZEMELER

2 çorba kaşığı fırınlanmış mısır unu

2 çorba kaşığı vegan tereyağı ya da bitkisel margarin

200 gram eriyen vegan peyniri

1 su bardağı su

Tuz

HAZIRLANIŞI