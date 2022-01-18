Vegan beslenme biçimini tercih edenler için: Muhlama tarifi

Güzel bir kahvaltının mutlulukla bağlantısı olduğu herkes tarafından bilinir. Hele de o kahvaltı sofrasında maharetli ellerden çıkmış mis gibi yöresel lezzetler varsa. Yanında fırından yeni çıkmış sıcacık ekmek ve tam demini almış bir bardak çaya kim hayır diyebilir ki? Karadeniz yöresinden kahvaltı sofralarına gelen muhlama, lezzetiyle deneyenleri kendine hayran bırakıyor. İçinde bolca hayvansal gıda bulunan muhlamayı vegan beslenen kişilere uygun hale getirmek için "Vegan muhlama olur mu?" sorusunu araştırdık. Evet bu mümkün! Nasıl mı? İşte vegan muhlama tarifi!
MALZEMELER
2 çorba kaşığı fırınlanmış mısır unu
2 çorba kaşığı vegan tereyağı ya da bitkisel margarin
200 gram eriyen vegan peyniri
1 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Eriyen vegan peynirini rendeden geçirin ve bir kaba alın.
Muhlamayı yapacağınız tavaya 1 çorba kaşığı vegan tereyağını ya da bitkisel margarini alarak eritin.
Yağ tamamen eridiğinde altını kısın, 2 çorba kaşığı mısır ununu ilave edin.
Bir tahta kaşıktan yardım alarak unu kısık ateşte kontrollü halde kavurun.
Unu yakmadan bal rengi görünümünü elde edene kadar kavurmaya devam edin.
Kavrulan unun üzerine yavaş yavaş suyu ilave edip topaklanmaması için kısık ateşte aralıksız olarak karıştırmaya devam edin.
Birkaç dakika sonra kıvam alan unun üzerine 200 gram eriyen vegan peynirini ilave edin.
Peynir eriyip muhlama tam kıvamına gelene kadar karıştırmayı sürdürün.
Kullandığınız peynirin tuz oranını dikkate alarak tuz ilave edin.
Tuz ilave ettikten sonra hazır olan muhlamayı bir kez daha karıştırıp ocaktan alın.
Geriye kalan 1 çorba kaşığı vegan tereyağını ya da bitkisel margarini ayrı bir tavaya alarak eritin.
Eriyen yağı rengi kahverengiye dönene kadar kavurun.
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