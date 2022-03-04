Çılgın protestocular iş başında... Rus işgaline karşı yarı çıplak halde büyükelçiliğe yürüdüler!

Ukraynalı feminist grup Femen'in üstsüz aktivistleri, Vladimir Putin'i ve Ukrayna'yı işgal eden Rus güçlerini protesto etmek için İspanya'nın Madrid kentindeki Rusya büyükelçiliğine yürüdü. Bir protestocu göğsüne 'Ukrayna için barış' yazarken, bir diğeri yetkililer tarafından sürüklenirken görüntülendi. Kadınlar ayrıca, üzerinde İspanyolca'dan Rusça'ya çevrilmiş ve "Geçmeyecekler" yazan, destek mesajı içeren pankartlar açtılar.

Fransa merkezli aktivist grup 2008 yılında Ukrayna'da kurulmuştu ve sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerine ve Rusya'nın Ukrayna'ya zorbalık etmesine karşı protestolar yapıyorlardı.

HEDEF KADIN DEVRİMİ

Rusya'nın Ukrayna üzerindeki baskısını bir süredir protesto eden Femen, 2012 yılında yayınladığı bir açıklamayla amaçlarını detaylandırmıştı. Hedeflerinin "Ukrayna'daki genç kadınların liderlik, entelektüel ve ahlaki niteliklerini geliştirmek" ve "kadınlar için büyük fırsatlara sahip bir ülke olan Ukrayna'nın imajını oluşturmak" olduğunu söyledi. Ayrıca "Ukrayna'daki kadınları sarmak, onları sosyal olarak aktif kılmak" istediklerini ve 2017'nin bir "kadın devrimi" olmasını umduklarını belirtmişlerdi.

Femen'in en son protestosu, gruptan bir aktivistin İspanya'daki Rusya büyükelçiliği önünde heyecan yaratmasının ardından geldi. Birkaç görevlinin, kadını büyükelçiliğin önünden uzaklaştırdığı ve ülke çapındaki bazı Rus büyükelçiliklerinin de sık sık protestolarla karşılaştığı söyleniyor.

ŞİDDET İÇERMEYEN KADIN PROTESTOSU

Femen ayrıca Avrupa Birliği'ni de eleştirmişti. 2012'de grup, Avrupa ülkelerini Kremlin ile "siyasi, ekonomik ve kültürel temasları derhal durdurmaları" konusunda uyarmıştı. Femen üyesi Olexandra Shevchenko protestolarını ‘dünyanın en tehlikeli diktatörüne karşı sürdürdürülen şiddet içermeyen bir kadın protestosu’ olarak tanımladı. Protestoların büyük yankı uyandırdığını ve Rusya'daki insanlara ilham vermenin yanı sıra yeni üyeler kazanmalarına da yardımcı olacağını umduklarını ifade etti.



