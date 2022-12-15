Velayet davası vardı... Ebru Gündeş kızı için eski kocası Reza Zarrab'a yeniden dava açıyor!

ABD’de yargılandığı dava sonrasında itirafçı olan ve Aaron Goldsmith kimliği altında yaşayan Reza Zarrab aşk iddialarıyla gündeme gelirken eski eş Ebru Gündeş harekete geçti.

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'dan olan kızı Alara Zarrab'a, kendi soyadını vermek için avukatlarına talimat verdi. OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, çocuğunun velayeti davasından sonra şimdi de soyadı davası açan Gündeş'in, bu kararı almasındaki en büyük nedenin hem "ihanet" haberleri, hem de Zarrab’ın Türkiye'de isminin karıştığı olaylar yüzünden olduğu söyleniyor.

Şarkıcı Işın Karaca’nın kızı Mia'ya kendi soyadını vermek için açtığı soyadı davasını kazanmasının da Ebru Gündeş'e örnek olduğu konuşuluyor.

