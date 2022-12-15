MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Velayet davası vardı... Ebru Gündeş kızı için eski kocası Reza Zarrab'a yeniden dava açıyor!

Velayet davası vardı... Ebru Gündeş kızı için eski kocası Reza Zarrab'a yeniden dava açıyor!

15.12.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reza Zarrab'dan boşanan şarkıcı Ebru Gündeş'ın kızı Alara Zarrab'a kendi soyadını vermek için dava açmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Velayet davası yüzünden gerilen eski çift şimdi de soyadı için karşı karşıya geldi Işın Karaca’nın kızı Mia'ya kendi soyadını vermesinin ardından harekete geçen Gündeş konuya dair ise bir açıklamada bulunmadı.

Velayet davası vardı... Ebru Gündeş kızı için eski kocası Reza Zarrab'a yeniden dava açıyor!

ABD’de yargılandığı dava sonrasında itirafçı olan ve Aaron Goldsmith kimliği altında yaşayan Reza Zarrab aşk iddialarıyla gündeme gelirken eski eş Ebru Gündeş harekete geçti.

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'dan olan kızı Alara Zarrab'a, kendi soyadını vermek için avukatlarına talimat verdi. OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, çocuğunun velayeti davasından sonra şimdi de soyadı davası açan Gündeş'in, bu kararı almasındaki en büyük nedenin hem "ihanet" haberleri, hem de Zarrab’ın Türkiye'de isminin karıştığı olaylar yüzünden olduğu söyleniyor.

Umreye gitti! Başörtülü poz geldi Umreye gitti! Başörtülü poz geldi

Şarkıcı Işın Karaca’nın kızı Mia'ya kendi soyadını vermek için açtığı soyadı davasını kazanmasının da Ebru Gündeş'e örnek olduğu konuşuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasına bakın ne dedi! "Kadın versiyonun..."Kocasına bakın ne dedi! "Kadın versiyonun..."
Çılgın Dondurmacı'ya tokat... Dansları olay olduÇılgın Dondurmacı'ya tokat... Dansları olay oldu
Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmişYalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş 22 ayar altın bilezik fiyatları aştın bilezik fiyatları ne kadar smith çocuğun

En Çok Okunan Haberler

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa...

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa...

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.