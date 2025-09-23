Veliler okul sokağında gördü! Beş metre uzunluğundaki yılan korkuttu

İngiltere Hertfordshire'da velilerin okula giderken kullandığı bir sokakta, devasa bir boa yılanı görüldü. Tüyleri diken diken eden korkunç görüntü korkuttu.

VELİLER ENDİŞELİ

Bölge sakini Laura Jolly Yan, kapısına koşarak gelen bir komşusunun uyarısıyla olay yerine gelen ilk kişilerden biriydi. 42 yaşındaki Laura, "Sokaklarımız okulların bulunduğu popüler bir yer ve çok sayıda çocuk var. Bu nedenle okul yolunda bu kadar büyük bir yılanın olması ürkütücü." dedi. İki küçük çocuğum var ama neyse ki yanımda değillerdi. Yılanlardan korkmuyorum ama bir yılanla da vakit geçirmek istemiyorum. İlk gördüğümde güldüm çünkü çok sıradan bir şeydi ve boa yılanları hakkında korkacak kadar bilgim yoktu." ifadelerini kullandı.

Boa yılanları balık, küçük kuşlar ve diğer sürüngenlerle beslenmeleriyle bilinir. Avlarını vücutlarıyla sararak ve sıkıca sıkarak avlarını yakalarlar. Yılanlar büyüdükçe, yaban domuzu gibi daha büyük avlarla da başa çıkabilirler.