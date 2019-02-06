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'Trump'ın savaş nedeni Venezuela'nın petrolüdür'

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Donald Trump'un Venezuela'ya karşı savaş nedeni nedir? Savaş nedeni, Venezuela'nın petrolüdür, Venezuela'nın zenginlikleridir." dedi.

'Trump'ın savaş nedeni Venezuela'nın petrolüdür'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak niyetinde olduğunu belirterek, "Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı savaş nedeni nedir? Savaş nedeni, Venezuela'nın petrolüdür, Venezuela'nın zenginlikleridir." ifadelerini kullandı.

Maduro, Russia Today (RT) İspanyolcaya verdiği röportajda, ülkedeki problemlerin ancak diyalogla çözülebileceğini, gasp ve darbe ile bir netice alınamayacağını belirtti.

Muhalefete ve bütün ülkelere uzlaşı ve diyalog çağrısını yineleyen Maduro, tarihte nasıl anılacağının kendisi için önemi bulunmadığını ancak "halkına sırtını dönüp kaçan, sözlerine sadık olmayan, hain ve zayıf bir lider olmayacağını" söyledi.

Maduro, tek amacının halka karşı sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırganlığı karşında hazır olduklarını ifade etti.

Bazı ülkelerin seçim çağrılarına yönelik soruya Maduro, herhangi bir seçime ihtiyaç duymadıklarını kaydederek, seçim çizelgesine uygun olarak 2020'de parlamento seçimlerini yapacaklarını dile getirdi.

Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak niyetinde olduğunu söyleyen Maduro, "Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı savaş nedeni nedir? Savaş nedeni, Venezuela'nın petrolüdür, Venezuela'nın zenginlikleridir, altın, gaz, demir, elmas ve diğer maddi zenginlikleri." ifadelerini kullandı.

Maduro, dünya ile iletişim kanallarını her zaman açık tutacaklarını yineleyerek, "Venezuela'da işgal olmayacak ancak bu kutsal topraklarımızı savunmak için hazırlıklı olmayacağımız anlamına gelmez." dedi.

"EKONOMİK SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ülkedeki ekonomik problemleri çözmek için tedbir alacaklarını belirten Maduro, "Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Maduro, nakit akışının tamamen ABD'ye bağlı olmadığının altını çizerek, açığı Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelere daha fazla petrol satarak gidereceklerini açıkladı.

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Maduro Venezuela Trump savaş

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