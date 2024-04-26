Tokat'taki depremlerden sonra ortaya çıktı! Üzerinde '1313' yazıyor 'Girilmesin diye kapatılmış' Gelenlerin dikkatini çekince...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Buğdaylı köyünde kullanılmayan caminin dış sıvası döküldü ve üzerinde "1313" yazan kemerli taş kapı ortaya çıktı.

"BUĞDAYLI KÖYÜMÜZDE TARİHİ ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞ OLACAK"

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Sulusaray ilçesinde iki deprem yaşandığını söyledi.

Buğdaylı köyünün de depremden etkilendiğini dile getiren Hatipoğlu, "Buğdaylı köyünde sıvaların dökülmesinden sonra 1313 tarihli kitabe ile kapı olduğunu değerlendiğimiz bir yapı ortaya çıktı. Anıtlar Kurulunun izni doğrultusunda bölgede çalışmalarımız ve değerlendirmemiz olacak. Buğdaylı köyümüzde tarihi eser gün yüzüne çıkmış olacak." dedi.

"İÇERİ GİRİLMESİ DİYE TAŞ VE TOPRAK İLE KAPATILMIŞ"

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç da köyde yeni cami yapılmasının ardından eski caminin kapatıldığını belirterek, "İçeri girilmesin diye taş ve toprak ile kapatılmış. Depremlerin ardından sıvanın dökülmesi üzerine ortaya çıktı. Buraya gelenlerin dikkatini çekti. Onarılarak hizmete açılması yönünde görüş bildirildi. Tokat Valiliği bünyesinde onarımı yapılarak hizmete açılacak." ifadelerini kullandı. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





