HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat'taki depremlerden sonra ortaya çıktı! Üzerinde '1313' yazıyor 'Girilmesin diye kapatılmış' Gelenlerin dikkatini çekince...

Tokat'taki depremlerden sonra ortaya çıktı! Üzerinde '1313' yazıyor 'Girilmesin diye kapatılmış' Gelenlerin dikkatini çekince...

26.04.2024 12:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat, Sulusaray'da yaşanan depremlerin ardından köyde kullanılmayan tarihi caminin girişi ortaya çıktı. Caminin dış sıvasının dökülmesiyle ortaya çıkan kapının üzerinde "1313" yazdığı belirtildi. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç içeri girilmesin diye taş ve toprakla kapatılmış olduğunu ve sıvanın dökülmesiyle ortaya çıktığını belirtip "Gelenlerin dikkatini çekti" dedi. Bölgede çalışma yapılacağını söyleyen Vali Numan Hatipoğlu ise "Köyümüzde tarihi eser gün yüzüne çıkmış olacak" dedi.

Tokat'taki depremlerden sonra ortaya çıktı! Üzerinde '1313' yazıyor 'Girilmesin diye kapatılmış' Gelenlerin dikkatini çekince...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Buğdaylı köyünde kullanılmayan caminin dış sıvası döküldü ve üzerinde "1313" yazan kemerli taş kapı ortaya çıktı.

AA-20240426-34384986-34384981-SULUSARAYDA_DEPREMLERIN_ARDINDAN_TARIHI_CAMININ_GIRISI_ORTAYA_CIKTI

"BUĞDAYLI KÖYÜMÜZDE TARİHİ ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞ OLACAK"

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Sulusaray ilçesinde iki deprem yaşandığını söyledi.

AA-20240426-34384986-34384982-SULUSARAYDA_DEPREMLERIN_ARDINDAN_TARIHI_CAMININ_GIRISI_ORTAYA_CIKTI

Buğdaylı köyünün de depremden etkilendiğini dile getiren Hatipoğlu, "Buğdaylı köyünde sıvaların dökülmesinden sonra 1313 tarihli kitabe ile kapı olduğunu değerlendiğimiz bir yapı ortaya çıktı. Anıtlar Kurulunun izni doğrultusunda bölgede çalışmalarımız ve değerlendirmemiz olacak. Buğdaylı köyümüzde tarihi eser gün yüzüne çıkmış olacak." dedi.

AA-20240426-34384986-34384983-SULUSARAYDA_DEPREMLERIN_ARDINDAN_TARIHI_CAMININ_GIRISI_ORTAYA_CIKTI

"İÇERİ GİRİLMESİ DİYE TAŞ VE TOPRAK İLE KAPATILMIŞ"

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç da köyde yeni cami yapılmasının ardından eski caminin kapatıldığını belirterek, "İçeri girilmesin diye taş ve toprak ile kapatılmış. Depremlerin ardından sıvanın dökülmesi üzerine ortaya çıktı. Buraya gelenlerin dikkatini çekti. Onarılarak hizmete açılması yönünde görüş bildirildi. Tokat Valiliği bünyesinde onarımı yapılarak hizmete açılacak." ifadelerini kullandı. (AA)

AA-20240426-34384986-34384984-SULUSARAYDA_DEPREMLERIN_ARDINDAN_TARIHI_CAMININ_GIRISI_ORTAYA_CIKTI

AA-20240426-34384986-34384985-SULUSARAYDA_DEPREMLERIN_ARDINDAN_TARIHI_CAMININ_GIRISI_ORTAYA_CIKTIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandıOkulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada kararİstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada karar
'Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...''Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...'
Anahtar Kelimeler:
deprem Tokat Sulusaray cami
En Çok Okunan Haberler
37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan için flaş tahliye kararı

37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan için flaş tahliye kararı

'Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...'

'Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...'

Korkutan artış: Yüzlerce kişiyi etkisi altına aldı!

Korkutan artış: Yüzlerce kişiyi etkisi altına aldı!

'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi için MEB harekete geçti

'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi için MEB harekete geçti

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada karar

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.