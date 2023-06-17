MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Venom: Zehirli Öfke filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Venom: Zehirli Öfke filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

17.06.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venom: Zehirli Öfke filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Bu akşam ATV ekranlarında gösterilecek filmin karakterlerini seslendiren isimler de araştırılıyor. Tom Hardy'nin başrolde olduğu film 5 Ekim 2018 yılında gösterime girdi. Peki, Venom: Zehirli Öfke filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Venom: Zehirli Öfke filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bilim kurgu ve aksiyon türündeki Venom: Zehirli Öfke filmi, ATV'nin yayın akışında yer almasıyla araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze gibi isimlerin olduğu 2018 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. İşte Venom: Zehirli Öfke filmi konusu ve oyuncuları...

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eddie, Anne ile birlikte güzel bir hayat geçirir. Eddie bir gün "Carlton Drake" kafayı takar. Eddie röportaj yaparken Carlton'a önemli olan sorular sorar. Carlton cevap vermeyince Eddie onu sinirlendirir ve Eddie işinden olur ve sevgilisini kaybeder. Aradan 8 ay geçtikten sonra bir gün Dr. Dora Skirth, Eddie ulaşmaya çalışır. Carlton'un kötü işler yaptığına dair ikna etmeye çalışır. Eddie başta inanmaz ama sonra intikam almak ister.

20220221064609444q0a_op

Laboratuvara giderler ve Eddie'nin sokak arkadaşı Maria'yı kaçırmışlardır ve simbiyot Venom onun vücuduna geçmiştir. Eddie Maria'yı kurtarmak isterken Venom Eddie'nin vücuduna geçer.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI VE SESLENDİRENLER

Tom Hardy ... Eddie Brock / Venom (Zeki Atlı)

Michelle Williams ... Anne Weying (Sibel Taşçıoğlu)

Riz Ahmed ... Carlton Drake / Riot (Ali Çorapçı)

Scott Haze ... Güvenlik Şefi Roland Treece (Oğuz Özoğul)

Reid Scott ... Dr. Dan Lewis (Ali Ekber Diribaş)

Jenny Slate ... Dr. Dora Skirth (Seval Tufan)

s640

Melora Walters ... Maria (Ebru Saçar)

Sope Aluko ... Dr. Collins (Sema Kahriman)

Emilio Rivera ... Güvenlik Richard (Özgür Atkın)

Jared Bankens ... Isaac / Blue Host (Erden Tunatekin)

Ellen Gerstein ... Bayan Manfredi (Burcu Temel

Stan Lee ... Köpek Gezdiren Adam (Sinan Divrik)

Ron Cephas Jones ... Jack (Ayhan Kahya)

Woody Harrelson ... Cletus Kasady (Murat Aydın)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son haliyle ağızları açık bıraktı! Göğüs dekolteli pozlarını paylaştıSon haliyle ağızları açık bıraktı! Göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'Emekli maaşıyla olay oldu! 'Görüşmek isteyen emeklilerle...'
Uçuş sırasında arızalandı, ağaçlara çarptı! Mustafa Sandal'ın eşi ölümden döndüUçuş sırasında arızalandı, ağaçlara çarptı! Mustafa Sandal'ın eşi ölümden döndü
Anahtar Kelimeler:
atv Tom Hardy venom zehirli öfke Oyuncu sevgilisi turu

En Çok Okunan Haberler

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Belirsizlik ortadan kalktı, elimiz güçlü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Belirsizlik ortadan kalktı, elimiz güçlü'

O ili sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, AVM'yi su bastı

O ili sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, AVM'yi su bastı

Sere serpe uzandı! Sütyenli pozuyla büyüledi

Sere serpe uzandı! Sütyenli pozuyla büyüledi

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

Konya’da dehşete düşüren olay! 20 yaşındaki genci vahşice öldürdüler…

Konya’da dehşete düşüren olay! 20 yaşındaki genci vahşice öldürdüler…

GÜNÜN VİDEOSU

Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı
Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.