VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Venom: Zehirli Öfke filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bilim kurgu ve aksiyon türündeki Venom: Zehirli Öfke filmi, ATV'nin yayın akışında yer almasıyla araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze gibi isimlerin olduğu 2018 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. İşte Venom: Zehirli Öfke filmi konusu ve oyuncuları...

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eddie, Anne ile birlikte güzel bir hayat geçirir. Eddie bir gün "Carlton Drake" kafayı takar. Eddie röportaj yaparken Carlton'a önemli olan sorular sorar. Carlton cevap vermeyince Eddie onu sinirlendirir ve Eddie işinden olur ve sevgilisini kaybeder. Aradan 8 ay geçtikten sonra bir gün Dr. Dora Skirth, Eddie ulaşmaya çalışır. Carlton'un kötü işler yaptığına dair ikna etmeye çalışır. Eddie başta inanmaz ama sonra intikam almak ister.

Laboratuvara giderler ve Eddie'nin sokak arkadaşı Maria'yı kaçırmışlardır ve simbiyot Venom onun vücuduna geçmiştir. Eddie Maria'yı kurtarmak isterken Venom Eddie'nin vücuduna geçer.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI VE SESLENDİRENLER

Tom Hardy ... Eddie Brock / Venom (Zeki Atlı)

Michelle Williams ... Anne Weying (Sibel Taşçıoğlu)

Riz Ahmed ... Carlton Drake / Riot (Ali Çorapçı)

Scott Haze ... Güvenlik Şefi Roland Treece (Oğuz Özoğul)

Reid Scott ... Dr. Dan Lewis (Ali Ekber Diribaş)

Jenny Slate ... Dr. Dora Skirth (Seval Tufan)

Melora Walters ... Maria (Ebru Saçar)

Sope Aluko ... Dr. Collins (Sema Kahriman)

Emilio Rivera ... Güvenlik Richard (Özgür Atkın)

Jared Bankens ... Isaac / Blue Host (Erden Tunatekin)

Ellen Gerstein ... Bayan Manfredi (Burcu Temel

Stan Lee ... Köpek Gezdiren Adam (Sinan Divrik)

Ron Cephas Jones ... Jack (Ayhan Kahya)

Woody Harrelson ... Cletus Kasady (Murat Aydın)

