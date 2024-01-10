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  4. Verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Zara transparan elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Sade ama şık'

Verdiği kilolarla dikkat çekmişti! Zara transparan elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Sade ama şık'

10.01.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ve sempatik halleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Zara son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Pozlarıyla sosyal medyayı sallayan ünlü isim bu defa transparan tarzıyla gündem oldu. Dün akşam gerçekleştirilen bir galaya katılan Zara'ya yorum yağdı.

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemde sesinin yanı sıra değişimi ile de gündemden düşmüyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim her haliyle büyük beğeni topluyor.

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Zara, dün akşam gerçekleştirilen Kolpaçino 4 filminin galasına katıldı. Siyah ışıltılı mini bir elbise giyen Zara transparan tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Ünlü isme; 'Her halinle çok güzelsin', 'Sade ama şık', 'Asil ve zarif', 'Nasıl güzelleştin böyle', 'Resmen erimişsin', 'Bu sen değilsin' gibi yorumlar yapıldı.

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BAKIN NASIL ZAYIFLAMIŞ

Geçtiğimiz günlerde nasıl zayıfladığını açıklayan Zara, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum." demişti.

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