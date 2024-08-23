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Verdiği kilolarla gündemdeydi! Zara hastanelik oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.08.2024 12:14
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Son dönemde özel hayatı ve verdiği kilolar ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara sporun dozunu ayarlayamayınca hastanelik oldu. Tendinit teşhisi konulan Zara, yaklaşık iki hafta kol bandı kullanacak.

MYNET-Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemde sesinin yanı sıra verdiği kilolarla da gündemde. Değişimiyle çok konuşulan Zara'dan üzen haber geldi.

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Sporun dozunu fazla kaçıran ünlü şarkıcı hastanelik oldu. Form tutmak için spor yaparken kaslarının aşırı zorlanması sebebiyle hastanelik olan ve yapılan tetkiklerde Tendinit teşhisi konan Zara'nın yaklaşık iki hafta kol bandı kullanacağı ortaya çıktı.

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ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde nasıl zayıfladığını açıklayan Zara, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum." demişti.

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