Verdiği kilolarla gündemdeydi! Zara hastanelik oldu

MYNET-Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemde sesinin yanı sıra verdiği kilolarla da gündemde. Değişimiyle çok konuşulan Zara'dan üzen haber geldi.

Sporun dozunu fazla kaçıran ünlü şarkıcı hastanelik oldu. Form tutmak için spor yaparken kaslarının aşırı zorlanması sebebiyle hastanelik olan ve yapılan tetkiklerde Tendinit teşhisi konan Zara'nın yaklaşık iki hafta kol bandı kullanacağı ortaya çıktı.

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde nasıl zayıfladığını açıklayan Zara, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum." demişti.