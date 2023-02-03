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Veresiye zıt anlamlısı nedir? Veresiye kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

25.01.2023 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili kelime bakımından oldukça geniştir. Gelişimi oldukça eski zamanlara dayanan Türkçe farklı dillerden de etkilenmiştir. Bu sayede Türkçe sözlüğünde birçok kelime bulunmaktadır. Türk dilinde bir kelimenin birden fazla anlamı bulunabilmektedir. Ayrıca kelimelerin hem eş anlamlıları hem de zıt anlamlıları bulunmaktadır. Bunlardan biri de veresiyedir. Peki, veresiye zıt anlamlısı nedir?

Veresiye zıt anlamlısı nedir? Veresiye kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Veresiye kelimesi Türkçe kökenlidir. Veresiye, ver fiilinden +AsI ekiyle türetilmiştir. Tarihte bilinen en eski kaynağa göre 14. yüzyılda "viresiye" adı ile kullanılmıştır. Zarf görevinde kullanılan veresiye kelimesi karşılığı sonra ödenmek üzere anlamı taşımaktadır. Ayrıca veresiye kelimesi mecazi anlamda da sıklıkla kullanılmaktadır. Veresiye kelimesi hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Hemen hemen herkesin kullandığı bir kelime olan veresiye kelimesinin anlamı araştırılan konular arasındadır. Veresiye kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre veresiye kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Karşılığı sonra ödenmek üzere, peşin karşıtı
  • Özensiz, gönülsüz, önem vermeden

Veresiyenin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Veresiye ile satış yapması onu çok zor bir duruma düşürüyordu.
  • Veresiye defterini kaybetti.
Dışarı zıt anlamlısı nedir? Dışarı zıt anlamlısı nedir?

Veresiye zıt anlamlısı nedir?

Türkçede bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler birbiri ile anlam olarak tamamen farklı, karşıt olan kelimelerdir. Veresiye kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Veresiye kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ise şu şekildedir:

  • Peşin
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Veresiyenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Peşin kelimesi veresiyenin zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Veresiyenin zıt anlamlısının cümle içinde örnek kullanımı şu şekildedir:

  • Alışveriş yaparken peşin ödemeyi tercih ediyor
  • Peşin hükümlü olamaması gerekiyordu
  • Sana peşin peşin söylüyorum
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