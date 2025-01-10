Vicdanları zedeleyen karar: 2 gün önce 21 yıl ceza aldı bugün salıverildi! Ölenler arasında 6 aylık bebek de vardı... Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara tahliye edildi!

Bu karar çok konuşulur! Türkiye 6 Şubat'tan sonra günlerce enkaz altından çıkarılan çocukları izleyerek ağladı. Osmaniye de depremin vurduğu şehirlerden biriydi. Bilge Sitesi, 105 kişiye mezar oldu. Ölenler arasında çocuklar, bebekler de vardı. Bilge Sitesi davasında yargılanan Osmaniye'nin eski belediye başkanı Kadir Kara hapisten çıktı!

MHP'Lİ BAŞKAN KADİR KARA TAHLİYE EDİLDİ!

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında, 21 yıl hapis cezasına hükmedilerek cezaevine gönderilen Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara, yapılan itirazlar sonucunda tahliye edildi!

DEPREMZEDELER TEPKİ GÖSTERDİ

Binlerce depremzede bu karara büyük tepki gösterdi, 2 gün önce 21 yıl ceza alan Kadir Kara'nın bugün tahliye edilmesinin nasıl bir hukuki karar olduğu da tartışma yarattı. Sosyal medyada Kadir Kara ismi kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi!