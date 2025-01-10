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  4. Vicdanları zedeleyen karar: 2 gün önce 21 yıl ceza aldı bugün salıverildi! Ölenler arasında 6 aylık bebek de vardı... Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara tahliye edildi!

Vicdanları zedeleyen karar: 2 gün önce 21 yıl ceza aldı bugün salıverildi! Ölenler arasında 6 aylık bebek de vardı... Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara tahliye edildi!

10.01.2025 21:15
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük afetlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 105 kişiye mezar olan Osmaniye'deki Bilge Sitesi davasında yargılanan Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara 2 gün önce 21 yıl hapis cezasına çarptırılmışken apar topar tahliye edildi! Depremzedeler bu karar isyan etti. Bilge Sitesi enkazında hayatını kaybedenler arasında 6 aylık bir yavru da vardı...

Vicdanları zedeleyen karar: 2 gün önce 21 yıl ceza aldı bugün salıverildi! Ölenler arasında 6 aylık bebek de vardı... Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara tahliye edildi!

Bu karar çok konuşulur! Türkiye 6 Şubat'tan sonra günlerce enkaz altından çıkarılan çocukları izleyerek ağladı. Osmaniye de depremin vurduğu şehirlerden biriydi. Bilge Sitesi, 105 kişiye mezar oldu. Ölenler arasında çocuklar, bebekler de vardı. Bilge Sitesi davasında yargılanan Osmaniye'nin eski belediye başkanı Kadir Kara hapisten çıktı!

MHP'Lİ BAŞKAN KADİR KARA TAHLİYE EDİLDİ!

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında, 21 yıl hapis cezasına hükmedilerek cezaevine gönderilen Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara, yapılan itirazlar sonucunda tahliye edildi!

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DEPREMZEDELER TEPKİ GÖSTERDİ

Binlerce depremzede bu karara büyük tepki gösterdi, 2 gün önce 21 yıl ceza alan Kadir Kara'nın bugün tahliye edilmesinin nasıl bir hukuki karar olduğu da tartışma yarattı. Sosyal medyada Kadir Kara ismi kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi!

Kadir Kara'nın Tahliyesi Üzerine Ne Düşünüyorsunuz?

Bu Karar Vicdanları Zedeliyor
Tahliye İle İlgili Hukuki Süreç Sorgulanmalı
Depremzedelerin Hakları Daha Fazla Korunmalı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kadir Kara Osmaniye
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