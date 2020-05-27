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Victoria Beckham'dan seneler sonra bir ilk!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

Yıllardır hiçbir fotoğrafında gülümsemeyen Victoria Beckham, oğlu Cruz ile çektirdiği bornozlu fotoğrafında kahkaha attı.

Victoria Beckham'dan seneler sonra bir ilk!

Annesinin dişlerini göstererek güldüğü anı Instagram hesabından paylaşan Cruz, “Görünüşe göre annem gülümsüyor” dedi. Beckham’a en ilginç yorum ise eşi David Beckham’dan geldi.

Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki Victoria Beckham, yıllardır devam eden gülmeme kuralını bozdu. Yer aldığı hiçbir fotoğraf karesinde gülümsemeyen Beckham, oğlu Cruz Beckham ile gülümseyerek poz verdi. Annesinin dişlerini göstererek poz vermesine kendisi bile şaşkın olan Cruz, o anları “Görünüşe göre annem gülümsüyor” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

David Beckham ise eşinin bu gülüşüyle ilgili olarak ilginç bir benzetmede bulundu. Beckham eşine ‘Annenin dişleri nasıl da beyaz. Adeta Friends dizisinden Ross gibi’ diyerek takıldı.

victoria-instagram

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