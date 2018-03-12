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Victoria Beckham Spice Girls’e katılmadan 15 milyon lira kazanacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 10:30 | Son Güncelleme

Victoria Beckham, yeniden bir araya gelmesi gündemde olan Spice Girls grubuna işleri nedeniyle katılmak istemiyor. Onsuz grup kurulsa da 3 milyon sterlin (ortalama 15 milyon lira) kazanabilecek.

Victoria Beckham Spice Girls’e katılmadan 15 milyon lira kazanacak

90’lı yılların ünlü grubu Spice Girls, yeniden bir araya gelme kararı almıştı. Grubun üyelerinden, bugünün moda ikonu ve moda tasarımcısı Victoria Beckham, tek bir nota dahi şarkı söylemeden 3 milyon sterlin kazanabilir.

43 yaşındaki Beckham’ın, grubun geri dönme planlarının, kendi projelerini riske atabileceğini düşündüğü için gruba katılmayacağı iddia edildi.

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Ancak Beckham, eğer arkadaşları yeniden bir araya gelme planlarını uygularsa şarkıların telif haklarından para kazanacak.

GRUP 5 KİŞİ OLMALI!

İngiliz Mirror Gazetesi’nin haberine göre Beckham, moda işleri sürerken grupla turneye çıkmak istemiyor. Ancak grupla birebir sahneye çıkmasa da yüklü miktarda para elde edecek.

Spice Girls üyelerinden Mel C, “Şarkı söylemek Victoria’nın şu anda çok istediği bir şey değil. Bence grup beş kişilik olmalı, yoksa çok aldatıcı olur” dedi.

Spice Girls grubunun menajeri Simon Fuller de “Beş değil dört kız yolda” açıklamasını yaptı.

Grubun yeniden bir araya geleceği haberleri, grup üyeleri Mel C, Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B ve Geri Horner’ın geçen ay birlikte çektirdikleri fotoğrafla gündeme gelmişti.

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Victoria Beckham spice grils

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