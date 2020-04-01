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  4. Victoria's Secret modeli Alexina Graham koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Victoria's Secret modeli Alexina Graham koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Alexina Graham, koronavirüsü semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı.

Victoria’s Secret’in kızıl saçlı güzeli Alexina Graham, koronavirüsü kaptı. Ateş, nefes darlığı gibi hastalık belirtileri gösteren ünlü model acilen hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Graham “Durumum kötü değil tedavim devam ediyor” dedi.

30 yaşındaki Alexina Graham, virüsü kapmadan önce tüm planlarını iptal etmiş ve ABD’den ülkesi İngiltere’ye dönerek kendini karantinaya almıştı. Graham, daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımında İngiltere’de Nottinghamshire’da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini belirtmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret, Alexina Graham, koronavirüs,

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