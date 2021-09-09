MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden görüntüler

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden görüntüler

09.09.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, bu akşam İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

Uzun süredir aşk yaşayan ünlü müzisyen Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayan Mehmet Erdem, "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz." demişti.

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, mutlu birlikteliklerini bu akşam taçlandırdı.

vildan_1671

MEHMET ERDEM VE VİLDAN ATASEVER EVLENDİ

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

Başlıksız-18

Mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikah anından ilk görüntüler, sosyal medyaya düştü. Birçok sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği görüntülerde, güzel oyuncu Vildan Atasever'in gelinliği dikkat çekti.

"BEN HAZIRIM BEKLİYORUM"

Vildan Atasever, nikaha saatler kala Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşımda bulundu.

vildan_7300

Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan Atasever, paylaşımına ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanıyorlar! Milyonluk araba kimde kalacak?Boşanıyorlar! Milyonluk araba kimde kalacak?
Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?
Matrix efsanesi böyle geri dönüyor! İşte nefes kesen görüntülerMatrix efsanesi böyle geri dönüyor! İşte nefes kesen görüntüler
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Erdem Vildan Atasever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Erdoğan'ın kullanması etki yarattı!

Erdoğan'ın kullanması etki yarattı!

Katliam gibi kaza: 6 ölü

Katliam gibi kaza: 6 ölü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.