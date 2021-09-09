Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden görüntüler

Uzun süredir aşk yaşayan ünlü müzisyen Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayan Mehmet Erdem, "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz." demişti.
Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, mutlu birlikteliklerini bu akşam taçlandırdı.
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
Mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikah anından ilk görüntüler, sosyal medyaya düştü. Birçok sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği görüntülerde, güzel oyuncu Vildan Atasever'in gelinliği dikkat çekti.
Vildan Atasever, nikaha saatler kala Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşımda bulundu.
Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan Atasever, paylaşımına ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düştü.
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